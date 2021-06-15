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伊朗外交部：伊核会谈仍有问题未得到解决

2021年06月15日05:06 | 来源：新华社
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　　新华社德黑兰6月14日电（记者王守宝 高文成）伊朗外交部发言人哈提卜扎德14日表示，正在奥地利首都维也纳举行的伊朗核问题全面协议相关方会议还在进行，仍有一些问题未得到解决。

　　哈提卜扎德当天在例行记者会上表示，一些技术、法律和行政方面的微妙问题以及一些主要问题仍有待在会谈中解决，会谈没有陷入僵局。

　　哈提卜扎德还敦促美国现任政府避免重蹈前总统特朗普时期的覆辙。

　　伊朗总统鲁哈尼当天在国防部一项目启动仪式上表示，如果美国等协议相关方无一例外地履行伊核协议承诺，伊朗在核查后也会立即这样做，这是伊朗向美国和欧洲发出的明确信息。

　　2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取的措施“可逆”。为讨论美伊两国恢复履约问题，伊核协议相关方今年4月初开始在维也纳举行了多轮会谈。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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