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“春苗行动”在东帝汶正式启动

2021年06月14日23:59 | 来源：新华网
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　　新华社雅加达6月14日电（记者余谦梁　汪奥娜）帝力消息：为海外中国公民接种新冠疫苗的“春苗行动”14日在东帝汶正式启动。中国驻东帝汶大使肖建国赴接种点视察疫苗接种情况。

　　肖建国表示，“春苗行动”顺利启动，体现了党和政府对海外同胞的关心关爱，体现了中东两国人民的传统友谊。肖建国希望在东中国公民遵守东政府疫情防控规定，积极参与接种，让祖国的关心关爱传递给每一位海外同胞。

　　参加接种人员纷纷表示感谢党和政府的关怀。他们表示，“春苗行动”是及时雨，有效保障了海外中国公民的生命安全和身体健康，让大家更有信心留在东帝汶，为增进两国友好关系作更多贡献。

　　此外，中国援助东帝汶科兴疫苗接种启动仪式当天在东帝汶国立大学举行。肖建国在致辞中表示，此次中国疫苗接种人群主要锁定在东文教系统，即面向东18岁以上在校学生和教职员工等，相信中国疫苗能为接种人群的健康、为东各学校早日复课等作出贡献。

　　东帝汶国民议会议长阿尼塞托以及高等教育、科学和文化部长隆吉尼奥斯分别致辞表示，相信中国援助的疫苗能帮助当地民众有效应对疫情，助力东尽快恢复正常生产生活，也期待两国今后进一步加强抗疫合作。

(责编：岳弘彬、郝江震)

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