人民网讯 为帮助广大父母能够更清楚了解家庭教育对幼儿成长发展的重要性，5月26日，在六一儿童节来临之际，由中国儿童少年基金会主办（简称“中国儿基会”），上海家化启初品牌爱心支持的 “幼儿心理成长关爱项目”在北京正式启动。北京师范大学教育内涵改革研究中心研究员、全国养成教育总课题组副组长、教育学者皇甫军伟老师带来《中国文化中家庭教育的智慧——发现父母心》主题公开课。直播吸引了5.4万余线上观众同步收看。

父母的影响是孩子学习和社会生活的起点。皇甫军伟老师从三方面深入浅出地向家长们阐述了家庭教育的重要性，并详细地解析了“父母心”的概念，引导家长们用父母心营造孩子成长的最美空间。探讨了父母在家庭教育中应当扮演怎样的角色，明确了父母的有效陪伴对孩子心智和人格发展具有深远的影响，同时强调家长应当学会“闭着嘴说话”，家庭教育的核心是“以心养心”。

儿童早期心理发展教育，需要家庭、学校及全社会共同关注学习。为推动项目有效实施，此次活动特别集结了多方代表，围绕“家园共育，助力幼儿心理成长”主题展开深度交流。与会嘉宾以及北京王府学校小学部校长任文茹、北京市13所幼儿园园长及老师代表、家长代表进行了深入交流，共同为儿童早期心理发展分享经验、献策献计。

据悉，上海家化启初品牌共向中国儿基会捐赠204.9万元用于开展“幼儿心理成长关爱项目”，首年项目在上海、北京、湖北宜昌三地开展试点工作，面向幼儿园及幼儿家庭捐赠科普资源包，开展科普宣教活动。

(责编：常红)