中日企业携手提升智慧服务

7月16日，腾讯公司旗下微信支付与日本阪急阪神百货店联合打造的智慧百货解决方案在大阪阪急阪神百货店梅田总店正式推出。“今天对我们来说是一个新起点，将有助于我们推进服务智慧升级。”阪急阪神百货负责人荒木直也说。

“中国消费者一直都是我们十分重视的消费群体。”荒木直也在当天的发布会现场表示，深度对接中国顾客群，为其提供便捷、贴心的服务，是阪急阪神百货实现营销突破的关键。“我们很高兴能够与微信支付合作打造智慧百货解决方案，借助微信的社交与营销能力，为中国游客提供一流服务。”

据介绍，阪急阪神百货将借力以“小程序”为代表的微信功能，实现对中国游客消费各环节的服务升级。阪急阪神百货此次推出多款微信“小程序”，为中国游客提供中文智能商品导览、智能品牌检索、中文点餐及微信支付、美妆产品提前下单现场提货、会员积分优惠及退税等服务。

腾讯公司微信支付副总裁李培库表示，阪急阪神百货先进的顾客服务理念，与微信支付关注用户消费各环节体验升级的产品策略不谋而合。

近年来，随着中国经济迅速发展，赴日旅游不断升温。日本观光厅发布的数据显示，2018年中国大陆游客赴日旅游消费达1.537万亿日元（1元人民币约合15.7日元），占赴日游客消费总额的34.1%。中国大陆游客在大阪阪急阪神百货店梅田总店的免税消费总额高达251亿日元。微信支付在日本的推广不仅为中国游客提供更加便捷的消费体验，也为日本市场带来了更多智慧商业升级机遇，获得广泛认可。

“此次与中国企业合作必将促进日本服务智慧升级。”荒木直也在接受记者采访时说，“近年来，中国在数字经济方面发展迅速。数字经济已逐渐成为中国高质量发展的重要动能。通过合作，中企为日本数字经济发展带来机遇。”

据悉，微信支付已在日本众多行业打造了多个解决方案样本，如“境外首个智慧旗舰机场”北海道新千岁机场、“全球第一百家智慧旗舰店”唐吉诃德药妆店等。除微信支付之外，支付宝、抖音等越来越多的中国科技公司也已进驻日本，主动适应日本社会，方便日本民众。其中，抖音国际版TikTok已成为最受日本年轻人欢迎的短视频应用程序。

（本报大阪7月16日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月17日 03 版）

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