大国工匠传授智慧种植方法助力打造智慧农业

10月25日，全国劳动模范郭晋龙、王军，全国五一劳动奖章获得者高少萍走进新疆建设兵团第三师图木舒克市48团万亩果园，与48团的职工代表进行了智慧农业的技术交流。

第三师48团长李博说，在兵团产业结构调整中，48团先行一步，以前主要是以水果为主，目前运用循环经济“以地养畜，以畜养园”，果业与畜牧业同步发展。为确保果品质量，一是防止红枣重金属超标，严格要求职工施生态有机肥料，将有毒物质、有害物质全部去除施入地里；二是采取降低产量提升品质，从过去亩产八百公斤降到亩产五百公斤，出售前进行严格有害物质检测。下一步将引入“互联网+农业”模式，充分运用物联网、大数据等新兴技术打造智慧农业。李博说，新疆是祖国的边陲，信息、交通、思维、观念等方面较内地沿海城市相对落后。今天全国劳模来传授智慧种植方法，启发了我们的种植创新思路，拓宽了我们的营造手段。特别是，让一线职工能够与全国劳模近距离交流，吸取他们的创新钻研精神和追求卓越的品质，为实现农业现代化树立了坚定信心。

王军表示，愿意把自己创新技术和创新专利，无偿支持边疆建设，实现共同富裕。今后要动员更多的“智慧达人”、大国工匠和科研工作者走进新疆，充分挖掘新疆区域优势，发挥天然资源优势，引领职工朋友运用新智能技术手段，实现智慧农业，以“志智双扶”的方式走上发展富裕之路，为新疆的发展贡献力量。

随后，全国劳模一行来到了喀什地区民族团结创建先进个人奖获得者吐逊·库完的家，看望和慰问被吐逊·库完收养的汉族的伤病儿子，并赠送慰问金，鼓励吐逊·库完的儿子要对未来充满信心，勤奋学习专业技能，用自己正在学习的电商技能推动当地农业发展，为实现科学种植，智慧农业，建设美丽家园贡献力量。

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