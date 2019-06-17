推动建筑“科技化” 构建智慧生态圈

人民网讯 6月14日 “城载科技，智建未来” 2019平安城科生态圈建设峰会在北京召开。此次大会吸引了近200家智慧建造领域覆盖施工建造、物联网、软件服务、硬件服务、运营服务等全业态人员嘉宾。

中国建筑业协会副会长、秘书长刘锦章副会长对智慧建造行业的发展前景高度认可。他表示，中国建造需要向绿色化、智能化、国际化、精益化发展。未来行业的发展将以“智慧建造引领建筑业”为推进目标，以“平台化发展、产业链共赢”为发展模式，构建智慧建造产业生态圈，创造全产业的智慧服务。

清华同衡规划设计研究院院长袁昕表示，清华同衡将从规划监管、智能建造、交易租赁、运营运维等方面与平安城科合作共融，制定行业标准，共同搭建行业技术联盟，打造行业标杆。

平安城科负责人庄晓东表示，伴随着大量新技术的不断涌现和演进，传统的地产和建筑企业的商业模式和市场竞争格局正在面临颠覆式巨变，“一场建筑科技的革命性变革的拐点正在到来。在这场以数字化、智能化为核心的建筑技术革命过程中，地产和建筑产业所触及的各类角色、职能、场景，以及相互关系都在被重新塑造和构建。此外，平安城科正在全力聚焦国产化的BIM引擎技术研发和推广，建立融合了CIM云平台，助力数字地产、智能建造的发展与国家信息安全核心诉求的全面协同。”

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