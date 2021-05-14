人民网>>国际

日本多地考虑增设疫苗接种中心 增加网络和LINE等预约方式

2021年05月14日14:55  来源：人民网-日本频道
 

人民网东京5月14日电 综合日媒的报道，日本政府为了加快新冠疫苗的接种速度，计划在24日前由自卫队在东京和大阪设立大型接种中心。日本防卫省对此表示，此前由于电话预约过多导致经常占线，因此拟将电话预约方式改为设立咨询窗口，同时也在考虑通过网络和LINE等方式接受预约。

防卫省计划以首都圈1都3县（东京都、神奈川县、千叶县、埼玉县）的居民为对象在东京都设立单日可接种1万人次的会场，大阪会场的接种能力约为东京的一半。

此外，神奈川县知事黑岩祐治在日前的例行记者会上表示：“有必要研究县政府是否也设立接种中心的问题。”

不过，如果县政府打算独自设立接种中心，就需要安排负责接种的医护人员。但这可能会“阻碍市町村的接种工作”。最后，县政府决定将在考虑各方面情况后再做决断。

日前，福冈市政府表示，关于从13日开始为75岁以上老人进行集体疫苗接种的工作，将从28日开始每天延长接种时间，并考虑让看护工作者优先接种疫苗。

福冈市市长介绍说，从13日开始的疫苗接种时间为每天11时-17时，从28日开始每天将延长至22时。多出的5个时间将考虑让护理设施工作者优先接种，以后还可能为幼儿园和学校的教职员工接种。

福冈市政府还计划向国家申请设立国家直辖的大规模接种中心。（编译：许文金 审稿：陈建军）

(责编：许文金、孙璐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved