日本多地考虑增设疫苗接种中心 增加网络和LINE等预约方式

人民网东京5月14日电 综合日媒的报道，日本政府为了加快新冠疫苗的接种速度，计划在24日前由自卫队在东京和大阪设立大型接种中心。日本防卫省对此表示，此前由于电话预约过多导致经常占线，因此拟将电话预约方式改为设立咨询窗口，同时也在考虑通过网络和LINE等方式接受预约。

防卫省计划以首都圈1都3县（东京都、神奈川县、千叶县、埼玉县）的居民为对象在东京都设立单日可接种1万人次的会场，大阪会场的接种能力约为东京的一半。

此外，神奈川县知事黑岩祐治在日前的例行记者会上表示：“有必要研究县政府是否也设立接种中心的问题。”

不过，如果县政府打算独自设立接种中心，就需要安排负责接种的医护人员。但这可能会“阻碍市町村的接种工作”。最后，县政府决定将在考虑各方面情况后再做决断。

日前，福冈市政府表示，关于从13日开始为75岁以上老人进行集体疫苗接种的工作，将从28日开始每天延长接种时间，并考虑让看护工作者优先接种疫苗。

福冈市市长介绍说，从13日开始的疫苗接种时间为每天11时-17时，从28日开始每天将延长至22时。多出的5个时间将考虑让护理设施工作者优先接种，以后还可能为幼儿园和学校的教职员工接种。

福冈市政府还计划向国家申请设立国家直辖的大规模接种中心。（编译：许文金 审稿：陈建军）

(责编：许文金、孙璐)