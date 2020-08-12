普京：俄首款新冠疫苗已获国家注册

新华社莫斯科8月11日电（记者栾海）俄罗斯总统普京11日表示，俄卫生部已首次对本国研制的一款新冠疫苗给予国家注册，他的女儿已接种，并且感觉良好，希望在不久的将来开始大量生产。

据俄总统网站11日消息，普京当天在位于莫斯科州的总统官邸与多位俄政府官员举行视频会议时表示，这款疫苗由“加马列亚”流行病与微生物学国家研究中心（下称“加马列亚”中心）以腺病毒为载体研制而成，“疫苗已通过必要检验，它能充分有效发挥功能，稳定生成抗体”。

普京介绍说，他的一个女儿参加了疫苗试验，注射了两次。“在第一次注射后她的体温升到38摄氏度，次日降到37摄氏度多，没有其他状况。第二次注射后，体温在略有升高后恢复正常且感觉良好，体内的抗体水平很高。很多受试者在注射这种疫苗后体温正常。”

普京还表示，保障新冠疫苗的安全性和有效性至关重要，他希望在不久的将来能大量生产，供所有需要注射疫苗的人使用。

“加马列亚”中心主任金茨堡7日介绍说，这款疫苗属于腺病毒载体疫苗，也就是将编码新冠病毒刺突蛋白的核酸片段导入腺病毒，以腺病毒作为载体，诱导人体对新冠病毒刺突蛋白的免疫应答。

据俄媒体报道，至今俄已有17家科研机构正在研制至少26种新冠疫苗，其中“加马列亚”中心的这款疫苗研制进度最快。“加马列亚”中心这款疫苗的1期和2期临床试验分别于7月15日和8月3日结束，达到了俄疫苗安全和有效标准。按计划，该中心将在本月启动为期5个月的3期临床试验，约2000名成年人参与。

据俄防疫指挥部11日消息，过去24小时俄新增确诊病例4945例，累计897599例；新增死亡病例130例，累计15131例；新增治愈6494例，累计703175例。

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