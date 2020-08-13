综合消息：俄新冠疫苗开始3期临床试验 中亚多国期待获取疫苗

新华社莫斯科8月12日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：俄罗斯首款获国家注册的新冠疫苗12日开始3期临床试验；中亚国家哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦正为从海外获取新冠疫苗做调研和准备；外高加索地区国家亚美尼亚则在延长国家防疫紧急状态的同时，适度放松防疫管控。

据俄防疫指挥部12日消息，过去24小时俄新增确诊5102例，累计确诊902701例；莫斯科市新增确诊689例，累计确诊249611例；全俄新增死亡129例，累计死亡15260例；新增治愈7123例，累计治愈710298例。

俄卫生部11日首次对俄研制的一款新冠疫苗给予国家注册。其研制单位“加马列亚”流行病与微生物学国家研究中心主任金茨堡12日表示，该疫苗已被命名为“卫星V”，其第3期试验于12日开始，将持续约5个月。据俄政府主办的“遏制新冠病毒”网站12日消息，“卫星V”是以肌肉注射方式接种的液体疫苗，该疫苗需注射两次，中间间隔3周。试验数据显示，这款疫苗预计可使接种者对新冠病毒产生持续2年的免疫力。

俄卫生部长穆拉什科12日表示，科研人员正研制一款移动应用程序，以便接种上述新冠疫苗者将其体感变化信息发送到俄监测新冠疫苗的一个信息系统内，供集中综合分析。俄卫生部12日还建议，在今年秋季开始的流感季为全俄80%至85%的医护人员接种流感疫苗。俄专家表示，如果一个人同时感染了新冠病毒和流感病毒会非常危险。

乌克兰12日新增确诊1433例，累计确诊84548例；新增死亡19例，累计死亡1970例；新增治愈752例，累计治愈45686例。据乌克兰国家通讯社12日报道，该国疫情重灾区利沃夫州的无症状感染者近期显著增多，研究人员正关注该现象是否与当地新冠病毒变异有关。

在中亚地区，截至12日，哈萨克斯坦累计确诊100855例，累计死亡1269例。总统托卡耶夫12日表示，哈将在8月中下旬向莫斯科派出磋商新冠疫苗采购问题的政府代表团。

乌兹别克斯坦12日新增确诊670例，累计确诊32215例，累计死亡208例。总统米尔济约耶夫11日表示，在保护民众健康和生命的前提下，乌将逐步放宽隔离管控。乌国家疫情防控特别委员会11日表示，正就使用俄罗斯等国制造的新冠疫苗方案进行研究。

吉尔吉斯斯坦12日新增确诊304例，累计确诊40759人；新增死亡6例，累计死亡1484例。吉卫生部数据显示，自3月该国发生新冠疫情以来，共有近3000名医护人员感染，其中73人死亡。总统热恩别科夫11日建议建造一座公园，纪念在抗击新冠疫情中作出贡献的医护人员和志愿者。

在外高加索地区，格鲁吉亚12日新增确诊14例，累计确诊1278例，累计死亡17例；亚美尼亚同日新增确诊201例，累计确诊40794例，累计死亡806例。

亚美尼亚内阁会议12日批准将3月16日开始实施的国家防疫紧急状态延长至9月11日，同时放松部分管制措施。司法部长卢斯塔姆·巴德相12日宣布，取消限制外国公民入境的禁令，但入境外籍人士必须自我隔离14天；允许民众在遵守卫生防疫制度的前提下聚集活动；停止实施进出口货物通过海关时的防疫特殊限制措施。（执笔记者：栾海；参与记者：李东旭、李铭、任军、蔡国栋、关建武）

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