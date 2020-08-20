拉美国家合作加速新冠疫苗研发 专家提醒民众勿盲目乐观

当地时间18日，拉美地区累计新冠肺炎确诊病例接近630万例。17日，由33个国家组成的拉美和加勒比国家共同体组织（以下简称“拉共体”）举行部长级视频会议，就通过国际合作加速本地区新冠疫苗开发、生产和公平获取达成共识，并对阿根廷、墨西哥、巴西和智利等国在相关领域做出的努力表示赞赏。但有当地专家提醒称，在疫苗上市并大规模使用前，拉美国家切不可对疫情防控掉以轻心。

阿根廷与墨西哥拟联手生产疫苗供应拉美市场

8月12日和13日，阿根廷总统费尔南德斯与墨西哥总统洛佩斯先后对外宣布，两国将联手生产由英国牛津大学等机构开发的新冠疫苗，计划在今年年内到明年初开始进行批量生产，到明年上半年可实现出产成品1.5亿到2.5亿支，每支售价在3美元至4美元（约合21元至28元人民币），并将以“公平的获取方式”供应除巴西外的拉美市场。

阿根廷外长索拉在17日召开的拉共体部长级会议上表示，阿墨两国联合生产疫苗并供应拉美市场，是基于该地区国家的抗疫需求做出的决定，特别是为了更好地保护拉美人数众多贫困人群的生命安全和身体健康，并希望通过此举加强拉美国家间的卫生与医疗合作。

△17日拉共体部长级视频会议上，阿根廷外长索拉（左）与墨西哥外长埃布拉德视频对话（图片来源：墨西哥外交部网站）

墨西哥外长埃布拉德在会上强调，尽管疫苗目前定价在4美元左右，但仅仅是商业价格，待疫苗上市后，墨西哥政府将对全民免费接种，并将推动与其他拉美国家达成相关协议，以保证不同国家的民众可以在“免费和公平获取的原则”下接种疫苗。

与会的联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会官员，以及智利、秘鲁、厄瓜多尔、哥斯达黎加、多米尼加等17国的外长、卫生部长及政府代表纷纷对阿墨联手生产和对拉美国家供应疫苗表示支持与赞赏，认为这对缓解拉美疫情带来的冲击和稳定经济是重大利好消息。

巴西等拉美其他国家的新冠疫苗研发也获进展

除阿根廷和墨西哥外，巴西、智利等拉美国家也积极参与新冠疫苗研发的国际合作。

自今年2月底宣布发现拉美地区首例新冠肺炎确诊病例后，巴西政府和医疗科研机构就开始展开对新冠病毒与相关疫苗的研究。巴西国家科学技术发展委员会还设立专项基金，用于资助新冠疫苗研发。

在智利，当地政府与医药企业就新冠疫苗研发，与荷兰、英国及美国等国家的企业展开合作。智利科技部长库弗表示，该国与多国进行着与新冠疫苗开发合作。

此外，巴西、秘鲁、哥伦比亚、厄瓜多尔、乌拉圭等国在不同程度地参与新冠疫苗研发国际合作的同时，也筹备在全球范围进行疫苗的采购，希望以此减少获得疫苗的时间，尽快让国民获得接种，并已向阿根廷和墨西哥以及世界其他地区研发疫苗的国家发出了订单。

专家提醒疫苗上市前 疫情防控不可掉以轻心

尽管阿根廷政府于本月15日宣布延长全国隔离措施至8月30日，但近一周来，阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的居民开始“自行”恢复到疫前的生活状态，许多人在周末聚集到公园绿地，而且很少有人按规定佩戴口罩。

17日，更是发生了全国数十个城市居民举行的反对政府延长防疫措施的大规模人群聚集。此外，阿根廷一些海滨城市已开始筹备接待国内游客。

布宜诺斯艾利斯市民阿雷克斯·加耶戈斯接受总台记者采访时表示，自从总统宣布阿根廷与墨西哥联合生产疫苗有望在明年初上市后，阿根廷人似乎觉得疫情马上就要结束了。露天聚集喝咖啡和去公园聚会的人越来越多，这些都是“公然”违反防疫规定。疫苗还没有生产出来，他们就开始无视阿根廷感染者还在以每天五六千人的速度增加着。

巴西疫情重灾区之一的里约，上周末重开市内主要旅游景点，游客爆满。17日，智利首都圣地亚哥进入“解除隔离过渡阶段”，各大商业区客流暴增，导致当地政府不得不关停一些商户。

阿根廷传染病学会主席奥马尔·苏德告诫公众：由于拉美国家的隔离政策执行得不彻底，疫情目前仍难以控制，疫苗成为拉美战胜疫情的关键所在。但无论政府如何调整防疫政策，民众仍须保持高度警惕，不可因新冠疫苗或许即将问世而盲目乐观并掉以轻心。因为，疫苗是否能按计划投产上市，仍有诸多未知变数。在疫苗实现普遍接种前，做好个人防护、遵守防疫规定和履行个人社会责任仍是遏制疫情蔓延的最有效手段。（总台记者 孙宇）

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