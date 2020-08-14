世卫组织呼吁全球在新冠疫苗研发和供应中加强合作

新华社日内瓦8月13日电（记者刘曲）世界卫生组织13日表示，在研发和供应新冠疫苗过程中应避免竞争，全球应加强团结协作，这样各国才能分摊风险、共享收益，也更有希望找到安全有效的新冠疫苗。

世卫组织总干事谭德塞在当天的记者会上宣布，截至13日，世卫组织主导的“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议中已有9种候选疫苗正处于2期或3期临床试验，这一数字还在不断扩大。众多国家已签署或表示有兴趣参与该倡议中的新冠疫苗获取计划。

但他表示，研发新冠疫苗是长期、复杂、充满风险且昂贵的过程。世界需要多种不同类型的候选疫苗，以最大限度地增加找到成功解决方案的机会。当发现一种成功的新疫苗时，极大的需求和对供应的竞争可能带来哄抬价格等问题，要应对这种情况“只有通过全球团结一致、（加强）公共部门投资、（扩大）参与”。

世卫组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德说，越来越多的国家已认识到，由于全球经济、贸易、往来等联系紧密，只让本国国民接种疫苗并不能消除疫情。他建议将全球新冠疫苗研发及采购等工作统一协调起来。

世卫组织助理总干事玛丽安赫拉·西芒在回答新华社记者提问时表示，世卫组织已与各成员国就新冠疫苗作为公共卫生产品来公平分配展开积极讨论，旨在确保疫苗惠及所有国家和人口。

西芒认为，虽然世卫组织目前登记在案的新冠候选疫苗超过200种，但至今都没有完成所有临床试验，因此尚无法知晓哪种真正有效，也无法“押注”在某一种或几种候选疫苗上。她呼吁各国都加入“获得抗击新冠肺炎工具加速器”这一全球性倡议，通过分享协作来增加获取安全有效的疫苗的机会。

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