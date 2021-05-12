中国认知症老年人照护服务需求快速增长

人民网讯 5月12日，中国老龄协会在京发布《认知症老年人照护服务现状与发展报告》（以下简称《报告》）并召开专题研讨会。报告指出，随着我国人口老龄化快速发展，认知症老年人照护服务需求总量持续增加，将带来长期护理保险扩展覆盖范围、养老服务机构逐步转型、社区增设照护服务项目等相应变化。

报告认为，目前，我国老年人的健康状况不容乐观，超过1.8亿老年人患有慢性病，60岁及以上老年人中老年痴呆患者约有1507万，认知症老年人的照护服务需求呈现快速增长趋势。

报告指出，近年来，虽然我国认知症老年人照护服务工作不断取得新进展，但仍存在专项政策制度不完善、专业照护服务供给不足、社会知晓率偏低、家庭照护经济负担沉重等问题。以现状为基础，我国认知症老年人照护服务发展得出四个基本判断。

一是照护服务需求总量持续增加。2030年我国老年痴呆人数将达到2220万，2050年将达到2898万。当老年人口达到峰值时，认知症老年人的照护服务需求也将达到顶峰，需要提前在思想、制度、物质等方面做好全方位的准备。二是家庭照护服务人力资源仍然短缺。预测到2035年我国老年抚养比将超过50%，2050年将达到67.9%，认知症老年人家庭自身能够提供照护服务的人力资源将日益减少，专业化照护服务需求将呈持续增长趋势，但难以得到满足。三是养老机构的照护服务对象将逐步转变。养老床位供需不匹配，大部分养老机构市场化发展水平不高，盈利能力不足，为认知症老年人提供专业照护服务，或将成为养老服务机构转型的重要契机。四是长期护理保险将成为照护服务的有力支撑。中重度认知症老年人属于失能半失能老年人，同样需要纳入长期护理保险制度范畴，由长期护理保险提供有效的护理保障或者经济补偿，成为使认知症老年人家庭得以维系和喘息的重要支撑。

全国老龄办党组成员、中国老龄协会副会长吴玉韶指出，健康老龄化是低成本应对人口老龄化的战略选择。从源头上最大限度地降低老年群体中认知症的患病率和失能发生率，使认知症老年人尽可能长时间保持健康独立的生活，是实施积极应对人口老龄化国家战略的重要举措。要尽快建立完善认知症老年人照护服务的费用分担、需求与服务评估标准、家庭照护服务支持等政策制度。要加大宣传力度，改变错误观念，消除公众歧视，提高公众认知，真正实现早筛查、早诊断和早治疗。要开展老年认知友好环境创造活动，在认知症老年人照护服务社会视野中，爱和陪伴是最好的照护，每个人都是主角，都有一份责任，共同构建认知症老年人熟悉、和谐、友好的生活环境，让他们继续享受有品质、有尊严的生活，继续享有参与社会活动的权利。要整合社区各类资源和设施，帮助认知症老年人及家庭共享政府、民间组织、专业服务机构等力量的支持。要进一步提高专业机构的照护服务质量和提升家庭照护服务能力，以认知症老年人照护服务研究为突破口，推动养老服务体系和老年健康体系更加完善。

(责编：常红)