2019年全国老年维权十大典型案例公布

人民网讯 7月30日，2019年全国老年维权十大典型案例新闻发布会在京举行。发布会由中国老龄协会主办，中国老年学和老年医学学会、中国司法大数据研究院承办。中国老龄协会副会长王绍忠在发布会上公布了2019年全国老年维权十大典型案例。

为贯彻落实老年人权益保障法，积极营造依法维护老年人合法权益社会氛围，提升老年人的幸福感、获得感、安全感，中国老龄协会联合中国老年学和老年医学学会、中国司法大数据研究院等单位对2019年涉老司法判例情况进行深入研究分析，从涉老诉讼案件中挑选出8类16个典型案例，经立法机构、司法部门、老龄工作机构和法律服务机构等专家推荐，推选出2019年全国老年维权十大典型案例。

据悉，随着人口老龄化的快速发展，老年人权益保护面临挑战，侵害老年人权益的现象时有发生。本次发布的案例涉及到当前在老年人权益保护中较为突出的赡养、住房、养老金、婚姻自由、土地承包等方面问题，同时，也有老年人涉及民间借贷纠纷、非法集资、诈骗等社会关注度高的热点问题，具有一定的代表性和警示意义。通过发布案例，以案释法，对基本案情介绍、法院处理结果和案例分析进行点评，为维护老年人合法权益提供具体指导，提醒广大老年人强化风险意识，提升维权能力，维护自身权益，扩大“审理一案、教育一片”的社会效果，呼吁全社会关注关爱关心老年人，努力营造敬老、尊老、爱老的良好社会氛围。

(责编：李婷(实习生)、常红)