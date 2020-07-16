起步晚、认知度低 日本“银发族”数字消费举步维艰

人民网东京7月10日电（李沐航）在“去纸币”的推广中，其实日本的发展明显慢于其他很多国家。根据日本经济产业省调查显示，日本线上消费普及率由2016年的19.9%已升至2018年的24.1%。虽然如此，也明显大幅低于中国、韩国和英国的普及率。对此，日本政府推出了返现、优惠等制度，努力普及线上消费。而其中，老年人群体则是“老大难”问题。相比年轻人，“银发族”在接受新鲜实物时，会慢一些。在日本，甚至还可以看见不少老年人仍在使用最早的“翻盖手机”，只有最基本的短信接收和电话功能。那么，面对铺天盖地的数字经济，日本老年人是如何生活的，就请跟随人民网驻日本记者一探究竟吧。

仅3成老年人使用线上支付

受访中，高达74%的60岁以上老年人表示不使用线上支付。（图片来源于网络）

截至2019年12月27日，日本一家调查机构在对1万名老年人进行调查后发现，只有30%的老年人使用线上支付，而在这当中有55%的人仅使用信用卡消费。另外，电子货币的使用占到了25%、线上支付软件7%、二维码支付6%。

移动支付客户端使用率占30%受访者中仅1成

调查显示，30%使用线上支付的老年人中，日本的移动支付客户端如PayPay、LINE Pay、二维码支付的使用率约为1%。

在问及60岁以上的老年人在生活中是否使用线上支付时，高达74%的人回答“不用”。对此，各大线上支付公司在面向老年人继续扩大金额返还政策，力争线上支付在老年人中得到进一步普及。

对于日本政府的返现政策，58%的老年人表示不知道。32%表示知道但不明白。（图片来源于网络）

虽然日本经济产业省在力推老年人的线上消费，但现实并不理想。对于政府的“无纸币消费返现事业”，调查中仅有10%的老年人表示“知道”。而对此一无所知的老年人则高达58%，甚至有32%的受访者表示“知道这件事情，但是内容完全不明白”。日本老年人对政府力推的政策表现出认知度极低。

日本相关线上技术领域大型公司mozuenterprise负责人对此表示：“目前，在国家推进无纸币消费的过程中，担心现金流失的老年人也加快了线上消费的速度。现在，要尽力让不习惯智能手机、网络等操作的老年人不要‘掉队’。”

老年人使用客户端取决于“兴趣”

日本老年人对线上支付认知度极低。（图片来源：mozuenterprise官方网站）

据了解，对于老年人有“兴趣”的领域，线上消费还是对他们具有不可抵抗的魅力的。日本经济专栏记者大江英树举例介绍到，一般印象中，前往东京中央区银座的歌舞伎剧场观看表演前，需要网络预约、购票，最后还要提前至少一小时抵达剧场去人工柜台取票。但是当他抵达剧场却意外的发现，很多老年人都很熟练地在用手机进行线上购票，并用很快的速度在预约机器上取票。反而，人工取票窗口前却没有人排队了。一位通过手机购票的老年女性说：“最初通过手机操作确实不明白，但是身边会有朋友教我。用了以后发现，这不是很方便吗？今天在表演马上开始前来的，反而时间还富裕了。”

大江英树表示，由于日本的老龄化日益严重，很多行业的经营者、工作人员的年龄也在逐渐增长，为了让他们接受、适应“无纸币”概念，应当再进一步加大返现等优惠力度。毕竟，进入老年后，与年轻时相比，从钱包中取纸币、零钱反而会变的麻烦。

他说：“线上支付的种类现在非常多，有一些则需要观察其前景再决定是否推广。如果说线上支付是为了让生活变的更加便捷，不如积极地先让老年人的生活先便利起来。”

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