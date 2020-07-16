人民网>>国际

起步晚、认知度低 日本“银发族”数字消费举步维艰

2020年07月16日10:45  来源：人民网-国际频道
 

人民网东京7月10日电（李沐航）在“去纸币”的推广中，其实日本的发展明显慢于其他很多国家。根据日本经济产业省调查显示，日本线上消费普及率由2016年的19.9%已升至2018年的24.1%。虽然如此，也明显大幅低于中国、韩国和英国的普及率。对此，日本政府推出了返现、优惠等制度，努力普及线上消费。而其中，老年人群体则是“老大难”问题。相比年轻人，“银发族”在接受新鲜实物时，会慢一些。在日本，甚至还可以看见不少老年人仍在使用最早的“翻盖手机”，只有最基本的短信接收和电话功能。那么，面对铺天盖地的数字经济，日本老年人是如何生活的，就请跟随人民网驻日本记者一探究竟吧。

仅3成老年人使用线上支付

受访中，高达74%的60岁以上老年人表示不使用线上支付。（图片来源于网络）

截至2019年12月27日，日本一家调查机构在对1万名老年人进行调查后发现，只有30%的老年人使用线上支付，而在这当中有55%的人仅使用信用卡消费。另外，电子货币的使用占到了25%、线上支付软件7%、二维码支付6%。

移动支付客户端使用率占30%受访者中仅1成

调查显示，30%使用线上支付的老年人中，日本的移动支付客户端如PayPay、LINE Pay、二维码支付的使用率约为1%。

在问及60岁以上的老年人在生活中是否使用线上支付时，高达74%的人回答“不用”。对此，各大线上支付公司在面向老年人继续扩大金额返还政策，力争线上支付在老年人中得到进一步普及。

对于日本政府的返现政策，58%的老年人表示不知道。32%表示知道但不明白。（图片来源于网络）

虽然日本经济产业省在力推老年人的线上消费，但现实并不理想。对于政府的“无纸币消费返现事业”，调查中仅有10%的老年人表示“知道”。而对此一无所知的老年人则高达58%，甚至有32%的受访者表示“知道这件事情，但是内容完全不明白”。日本老年人对政府力推的政策表现出认知度极低。

日本相关线上技术领域大型公司mozuenterprise负责人对此表示：“目前，在国家推进无纸币消费的过程中，担心现金流失的老年人也加快了线上消费的速度。现在，要尽力让不习惯智能手机、网络等操作的老年人不要‘掉队’。”

老年人使用客户端取决于“兴趣”

日本老年人对线上支付认知度极低。（图片来源：mozuenterprise官方网站）

据了解，对于老年人有“兴趣”的领域，线上消费还是对他们具有不可抵抗的魅力的。日本经济专栏记者大江英树举例介绍到，一般印象中，前往东京中央区银座的歌舞伎剧场观看表演前，需要网络预约、购票，最后还要提前至少一小时抵达剧场去人工柜台取票。但是当他抵达剧场却意外的发现，很多老年人都很熟练地在用手机进行线上购票，并用很快的速度在预约机器上取票。反而，人工取票窗口前却没有人排队了。一位通过手机购票的老年女性说：“最初通过手机操作确实不明白，但是身边会有朋友教我。用了以后发现，这不是很方便吗？今天在表演马上开始前来的，反而时间还富裕了。”

大江英树表示，由于日本的老龄化日益严重，很多行业的经营者、工作人员的年龄也在逐渐增长，为了让他们接受、适应“无纸币”概念，应当再进一步加大返现等优惠力度。毕竟，进入老年后，与年轻时相比，从钱包中取纸币、零钱反而会变的麻烦。

他说：“线上支付的种类现在非常多，有一些则需要观察其前景再决定是否推广。如果说线上支付是为了让生活变的更加便捷，不如积极地先让老年人的生活先便利起来。”

(责编：刘叶婷、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved