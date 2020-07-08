新加坡推动“银发族”掌握数字技术

近日，新加坡政府成立数字转型办公室，宣布将招募1000名“数字大使”，深入社区帮助约10万名老年人掌握数字技能，使他们跟上数字时代步伐。另有300名青年志愿者将在家庭服务中心和乐龄活动中心等场所帮助老年人学习使用电子设备及网络安全知识等。

据悉，“数字大使”将走进小贩中心（售卖熟食的市场）、咖啡店与菜市场等，向摊贩和年长顾客推广电子支付，目标是在一年内让全国约1.8万名摊贩开通二维码支付。这些摊贩大多年龄较长，为鼓励他们提供电子支付服务，政府将每月给予300新元（1新元约合5元人民币）补贴，为期5个月。使用企业版“PayNow”、电子发票等的商家可获高达5000新元补贴。新加坡资讯通信媒体发展局与当地电信业合作，自7月起推出“年长者手机上网津贴计划”，提供负担得起的智能手机和配套服务。

随着人口老龄化的发展，新加坡政府2007年就推出“银发族资讯通信计划”，帮助老年人学习新科技。近年来，为落实“智慧国家2025”愿景，新加坡政府与企业、社区和学校等合作，大力开展数字技术学习活动。在政府的积极推动下，新加坡越来越多老年人从数字化的日常生活中受益。据新加坡政府调查，2018年，88%的50至59岁人口及55%的60岁以上人口使用互联网，后者更是在两年内增加了25%。

不过，新加坡老年群体在使用移动支付等数字技术方面与其他年龄层仍有不小差距。新加坡年满60岁人口中，使用手机扫码支付者仅有6%，远低于26%的全国平均水平。在小贩中心经营虾面摊的卢韦宏表示，每200名顾客中，大约仅一人询问可否扫码付款，使用率不高。

新加坡《联合早报》评论认为，实现数字技术包容性更加需要考虑和尊重因年龄、身体状况、识字程度等因素而被忽视的高龄群体。政府要带领更多老年人进入数字时代，除了提供帮助，鼓励他们活到老学到老，还要在产品和数字服务设计上照顾他们的需求，做到简单易用，并给予更多关怀，让老年人适应数字化转型。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2020年07月08日 17 版）

(责编：马昌、岳弘彬)