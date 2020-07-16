【网连世界】“银发族”如何在数字时代“乘风破浪”

“健康码在哪里扫？”“滴滴在哪里叫啊？”“公交刷码怎么刷？”“挂号怎么在网上提前预约？”……在日常生活中，这些疑问常常困扰着“银发族”。

如今，数字技术已应用于生活各个领域。智能手机的普及、自助机器的增多很大程度上便利了年轻人的生活，但老年人对此却感到陌生和无助。为帮助老年人跟上时代步伐、搭上数字技术便车，各国政府和机构纷纷出谋划策，试图解决困境。

被时代孤立？“银发族”面对数字技术倍感无助

随着数字技术的蓬勃发展，老年人群体面临着被时代边缘化的问题。层出不穷的新技术、新应用、新平台，成为他们难以逾越的电子“障碍”。

三位老人坐在一起看手机（图片来源：IC Photo）

2019年8月，韩国教育频道EBS制作了一档以老人为主题的纪录片，呈现“银发族”使用数字信息服务情况。片中，一位77岁的韩国老人在银行第一次尝试使用提款机时倍感不便，但勉强成功；随后，老人来到快餐店，面对自助下单机愁眉不展，不知如何操作；而在尝试使用应用软件购物时，各种优惠纷纷，而他仿佛在面对“天书”。

这位老人的经历在韩国并不是特例。纪录片指出，目前很多公共机构和服务行业推出网上预约制度，大多数老年人如需线上预约或结算，还是会让子女帮忙。老年人对于直接操作网络或智能设备，仍感觉有很大难度。甚至有人坦言，“感到已被时代孤立”。

据韩国信息化振兴院2018年对“数字信息落差实态”的调查显示，70岁以上老年人中，仅有42%对数字技术有所应用。截至2019年12月27日，日本在对1万名老年人进行调查后发现，高达74%的60岁以上老年人表示不使用线上支付。在30%使用线上支付的老年人中，使用Paypay、Line Pay、二维码等移动支付客服端的人仅有1%。

欧洲步入老龄化社会的国家也正面临同样的问题。法国2018年针对老年人与数字经济的报告指出，法国老年人中不使用互联网的人口比例，在70至74岁的群体中占24%，75至79岁中占40%，80至84岁中占49％，而85岁以上的老人占59％，上述不使用互联网的人口占法国总人口12%。但报告也指出，最近几年法国老年人在日常生活中使用数字技术的占比出现了显著提高，但80岁以上独居及低收入的女性仍是被隔绝于互联网最严重的人群。

在德国，老年人的网络技术普及率有着城乡差别特征。在大城市，老人们有更多的机会可以接触到互联网，而在乡村地区，网络基础设施的普及远远不如城市，老年人很难掌握互联网技术。而乡村地区的老年人恰恰更需要数字化技术来改善其老年生活，比如使用语音机器人、远程就医、智能体检和网络购物等。

尽管“银发族”对数字技术仍不熟悉，但会使用电子产品的老年人数量正逐年增加。根据德国电视二台的调查，在2003年，60-69岁的老年人中仅有不到30%的人会使用电子产品，而在2018年这一比例已经超过80%。70岁以上老年人会使用电子产品的比例从2003年不到10%增加至2018年的60%。2012至2018年期间，会使用数字化技术的老年人迅猛增长。巴西国家地理研究所一项调查显示，越来越多的老年人在使用互联网。2016年，巴西老年人上网的比例占用户总数的24.7%，2017年跃升至31.1%。

由于人口基数庞大，各国仍有许多老年人从未使用过互联网，对数字技术“望而生畏”。在老年人看来，网上支付、网络购物等过于复杂，不敢涉足，互联网信息的隐私问题也使他们难以卸下心防。

迫在眉睫 政府出招帮助“银发族”适应数字技术

数字化转型是现代社会的必然趋势。面对老龄化人口不断增长的态势，如何帮助老年人适应数字技术迫在眉睫。

针对老年人在数字时代遇到的挑战，德国联邦家庭事务、老年、妇女及青年事务部和相关研究机构都出台了相应解决方案。例如，德国政府资助了德国联邦老年人协会“老年人数字化教育”项目，帮助想要学习如何使用电子产品的老年人。工作人员不仅为老年人提供网上问答平台，还为他们提供线下教学课程，如“网络学习咖啡会”。在咖啡会上，老年人得到耐心指导。他们可以从电脑开机学起，也不需要担心接受得太慢。一位参与者表示：“我的儿子教了我很多东西，但是我忘得很快。如果我反复问他，他就会很不耐烦。但在这里我不用担心这个问题，学到了很多东西。”她还表示，她现在充满了学习动力，很愿意每周都去参加咖啡会。

为帮助老年人掌握数字技能，新加坡政府近日成立数字转型办公室，并宣布招募1000名“数字大使”。“数字大使”将走进小贩中心、咖啡店与菜市场等，向摊贩和年长顾客推广电子支付，目标是在一年内让全国约1.8万名摊贩开通二维码支付。为鼓励这些年长的摊贩提供电子支付服务，政府将每月给予300新元补贴，为期5个月。使用企业版“PayNow”、电子发票等的商家可获高达5000新元补贴。新加坡资讯通信媒体发展局还与当地电信业合作，自7月起推出“年长者手机上网津贴计划”，提供负担得起的智能手机和配套服务。

巴西圣埃斯皮里图州的信息与通信技术研究所与该州秘书处、人力资源管理部合作，实施“在最好的年纪畅游互联网”计划，通过举办免费课程，发掘老年人使用互联网潜力。巴西包鲁市圣心大学、圣保罗州立大学均开设了“老年人大学”项目，包括计算机课程和外语课程等，帮助老年人学习新技术。

法国政府为农村社区人口提供了计算机及互联网访问的“数字公共空间网络”。该网络不仅提供设备与基础设施，也为老年人提供互联网培训及支持服务。如今已在法国乡村图书馆、旅游局和社区中心建立了5000多个网点。韩国各地福利机构也在陆续推出帮助老年人熟练掌握智能设备、自助取款机的培训课程。

关怀“银发族” 各国创新企业寻突破

随着老龄化社会的来临，一些企业也开始以老龄化作为市场突破口，开发研究适用老年人的数字技术应用。

为帮助老年人学会使用智能手机，识别电信欺诈等数字生活技能，支付宝成立支付宝老年大学，通过线上与线下相结合的课程形式，帮助长辈破除使用手机的电子“障碍”。此外，支付宝还推出给老年人专用的支付宝小程序，其中集合了扫码、付款、缴费等常用功能，并贴心地放大字体，方便使用。

支付宝推出老年人专用关怀版

由于大部分法国老年人选择居家养老，如何保护老年人在家的活动安全及生活便利成为法国企业数字创新技术的目标。数字化自动控制百叶窗及电动门、智能照明系统、烟雾气体漏水检测警报器、以及老年人跌倒警报器和通知家人设备等产品纷纷被开发应用于生活场景中，为他们的日常起居“保驾护航”。

德国不来梅大学的信息技术管理院（IFIB）的教授库比切克（Kubicek）多年来都在研究“老年人使用互联网”的课题。他在研究中发现，远程医疗、智能助手等智能技术对于老年人来说太过复杂，而且一次性的技能传授远远不够，他们需要不断地学习来掌握新的技术。库比切克呼吁增加养老院的电脑数量，将电脑租借模式普及到养老院，同时配备相应的指导课程，好让更多的老人掌握网络技术。“如果政府在学校投入几十亿来促进数字化学习，那么在老年人网络学习上的资金投入也是非常有必要的。”库比切克说道。

帮助“银发族”搭上发展快车，享受数字时代红利，是企业、社会和个人须共同承担的责任。对“银发族”来说，除寻求政府、机构帮助外，个人学习意愿也十分重要。掌握学习数字技术，不仅是他们提升自身综合素质的新机遇，也是提高生活质量的新渠道。（部分资料来源：人民日报）

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(责编：崔越、刘洁妍)