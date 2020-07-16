韩国“银发族”仍在适应与机器“对话”

人民网首尔7月11日电 （杨晓娜） 作为信息技术强国，韩国是率先进入以人工智能和大数据为核心的第四次产业革命的国家之一。韩国不仅大力推动产业智能化，也将数字技术应用于生活中的各个领域。在韩国，设置自助机器的公共场所比例逐渐增多。年轻人可以很快适应，尽享科技带来的便捷与高效。然而，已经习惯了人工服务的韩国“银发一族”，在科技产物面前，时常感到陌生与无助。

据韩国信息化振兴院在2018年对“数字信息落差实态”的调查显示，70岁以上老人中，仅有42%对数字信息有所应用。另据韩国一家金融机构数据统计，2017年和2018年，韩国60岁以上老人被金融诈骗的金额分别为296亿韩元（约合人民币1.7亿元）、987亿韩元（约合人民币5.8亿元），呈现大幅增加趋势。

韩国老人群体面对数字技术倍感无助

2019年8月，韩国教育频道EBS为制作一档老人为主题的记录片，对老人们使用数字信息服务的情况进行了实录。其中，一位77岁的韩国老人在银行第一次尝试使用银行提款机，倍感不便，但勉强成功；老人随后来到快餐店，面对自助下单机，愁眉不展，不知如何操作；而在尝试使用软件订购电视购物产品时，对于各种优惠，老人仿佛在面对“天书”。

老人的经历在韩国并不是特例。纪录片还指出，目前很多公共机构和服务行业推出网上预约制度，大多数老人如需线上预约或结算，还是会让子女帮忙。老人们对于直接操作网络或智能设备，仍感觉有很大难度。甚至有老人坦言，“感到已被时代孤立”。

降低科技应用落差 助老人摆脱“数字文盲”

韩国社会专家表示，降低科技应用落差，帮助老人摆脱“数字文盲”势在必行。韩国各地福利机构也在陆续推出帮助老年人熟练掌握智能设备、自助取款机的培训课程。

2018年，韩国科学技术信息部编制124.13亿韩元（约合人民币7400万元）预算，以消除信息落差。而2019年的预算减少8.4%，支持力度有减少趋势。

韩国政府表示，数字技术的落差在不同年龄段人群之间产生严重的矛盾代沟。所有人都应该享受智能时代的福利。除了政策支持，社会应该对老人给予更多的关心，因为每个人终将成为老人。

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