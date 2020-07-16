巴西：越来越多老年人学习数字技术

随着信息技术的高速发展，互联网已经成为世界各国人民日常生活中不可或缺的一部分。

目前，巴西拥有超过1.22亿的互联网用户，占总人口的59％；活跃数字设备量达到4.2亿，包括智能手机、计算机、笔记本电脑和平板电脑。

数字技术的应用不仅是年轻人的专利，也是老年人的追求。

巴西国家地理研究所的一项调查显示，与普遍的看法相反，越来越多的老年人使用互联网。2016年，巴西老年人上网的比例占用户总数的24.7％，2017年跃升至31.1％。

2015年AVG 科技公司在包括巴西在内的多个国家进行的另一项调查显示，手机是老年人中使用最多的设备，覆盖了86％的受访者。

当前，巴西开设了一些针对老年人的数字技术学习项目，取得了良好的效果。例如，圣埃斯皮里图州的信息与通信技术研究所与该州秘书处、人力资源管理部合作实施的“在最好的年纪畅游互联网”计划，通过举办免费课程，发掘老年人使用互联网的潜力。该计划创建于2001年，已经使4000多人受益。

巴西包鲁市圣心大学、圣保罗州立大学均开设了“老年人大学”项目，包括计算机课程和外语课程等，旨在制定活动以促进老年人与学术界和社会的融合，帮助老年人学习新技术。

圣保罗复临大学中心于2002年开展了一项老年人数字化扫盲项目，其目标在于让老年人通过掌握信息和通信技术的资源，适应信息化社会，并增加与年轻人的互动。

巴西阿拉戈斯州，马赛约医院于2018年成立了“活跃一代”小组，旨在帮助60岁以上并希望融入社会及数字技术平台的老年人。该小组的负责人之一，心理学家马达莱纳表示，“活跃一代”是在意识到老年人对社会化的需求之后建立的。 “在与一些患者交流时发现，他们渴望在社会中或在互联网上进行交流，并希望彼此之间能够被包容。一些人感到疲倦，并认为他们不再具有这种能力。根据这些意见，我们研究并创建了“活跃一代”小组，该小组目前有近一百名60至70岁的老年人参加。”

马达莱纳说，老年人的主要困难在于技术，因此，他们通常在见面时都会处理这个问题。 “我们与参与者在Whatsapp（即时通讯软件）上创建了一个群聊，许多人不知道如何录制音频、发消息甚至打电话。因此，我们决定将互联网与健康、福祉问题联系在一起。目前，我们取得了良好的成果，甚至有许多人说他们已经可以独立了”。

巴西国家地理研究所公布的数据显示，2018年，巴西65岁以上的老年人口为2187万，占总人口的10.53%。预计到2060年，65岁以上人口的比例会超过四分之一。因此，让老年人学会使用社交网络和基本的计算机技能，消除新技术与老年生活的鸿沟，需要政府和社会的共同努力。

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