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德国：“网络学习咖啡会”帮助老年人掌握互联网技术

施维 实习生 彭孔翎

2020年07月16日10:54  来源：人民网-国际频道
 

图源：dpa/Katja Sponhloz

在德国，会使用电子产品的老年人正逐年增加。根据德国电视二台（ZDF）的调查，在2003年，60-69岁的老人中仅有不到30%的人会使用电子产品，而在2018年，这一比例已经超过了80%。70岁以上的老人会使用电子产品的比例从2003年的不到10%增加到2018年的60%。2012至2018年期间，会使用数字化技术的老年人迅猛增长。尽管如此，由于庞大的基数，仍有1600万老年人从未使用过互联网，并不懂得如何使用电子产品。年轻人能够轻松使用的网上支付、网络购物等在老年人看来过于复杂而不敢涉足，也有许多老人担心互联网信息的隐私问题而对其戒备有加。截至2018年，使用智慧家庭的65岁以上老人只占比9%。

在德国，老年人的网络技术普及率也具有城乡差别特征。在大城市，老人们有更多的机会可以接触到互联网，而在乡村地区，网络基础设施的普及远远不如城市，老年人很难掌握互联网技术。而乡村地区的老年人恰恰更需要数字化技术来改善其老年生活，比如使用语音机器人、远程就医、智能体检和网络购物等。

面对老年人在数字化时代遇到的挑战，德国联邦家庭事务、老年、妇女及青年事务部（BMFSF）和相关研究机构都出台了相应的解决方案。比如，德国政府资助了德国联邦老年人协会（BAGSO）出台了“老年人数字化教育”项目，该项目旨在帮助想要学习如何使用电子产品的老年人。工作人员不仅为老年人提供了一个网上问答平台，还为他们提供了线下的教学课程，比如“网络学习咖啡会”。在咖啡会上，老年人得到了更耐心的指导。他们可以从电脑开机学起，也不需要担心学习得太慢。一位参与者表示：“我的儿子教了我很多东西，但是我忘得很快。如果我反复问他，他就会显得很不耐烦。但在这里我就不会有这种担心，这里永远不会有愚蠢的问题，我学会了很多东西。”她还表示，她现在充满了学习动力，很愿意每周都去参加咖啡会。这样的咖啡会在法兰克福一共有五处。

不来梅大学的信息技术管理院（IFIB）的教授库比切克（Kubicek）多年来都在研究“老年人使用互联网”的课题。他在研究中发现，远程医疗、智能助手等智能技术对于老年人来说太过复杂，而且一次性的技能传授远远不够，他们需要不断地学习来掌握新的技术。库比切克呼吁增加养老院的电脑数量，将电脑租借模式普及到养老院，同时配备相应的指导课程，好让更多的老人掌握网络技术。“如果政府在学校投入几十亿来促进数字化学习，那么在老年人网络学习上的资金投入也是非常有必要的。”库比切克说道。

除了寻求来自机构和组织的帮助，个人的学习意愿也十分重要，老年人网络学习的问题也让人们意识到：在这个不断更新变化的信息时代，树立终身学习的意识和能力是非常有必要的。

(责编：刘叶婷、燕勐)
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