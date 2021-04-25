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后海北岸·学人计划打造学术大众化传播新高地

2021年04月25日13:08  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯  在4.23世界读书日之际，后海北岸·学人计划在中国社会科学出版社发布启动。随着5G信息化的高速发展，如何传承光大学术、扩大学者影响？北京中社博雅文化根据自身特点及资源优势，与小红书视频平台合作，共同发起后海北岸·学人计划。

中国社会科学出版社党委书记、社长赵剑英提出，面对当下专业学术传播大众化、数字化、智能化和国际化的发展趋势，在信息的海洋中主动传播信息从而让受众认知显得尤为重要，同时这样的时代特征也赋予了传统学术出版更多的内涵，即传播的功能之于学术出版更为突出，无论是国内传播、国际传播还是知识传播与思想传播，传播的意义也更加凸显。

赵剑英说，在当前首先要讲好“三个故事”，一是关于中国的故事，包括中国历史、文化的故事，当代中国改革发展、迈向伟大复兴的故事，“中国共产党为什么能”“马克思主义为什么行” “中国特色社会主义为什么好”。二是关于世界的故事，包括世界历史、世界文明的故事，百年未有之大变局的故事，中国与世界关系的故事。三是思想的故事，包括人类思想特别是中国思想发展的故事，涵盖哲学思想史，政治思想史，经济思想史等。

赵剑英希望后海北岸学人计划“传递价值，提升影响“，联合学者、出版机构与网络平台，共同打造专业化基础上的学术大众化传播的新高地，真正体现新一代学者的治学方式与时代使命感和责任感。

(责编：常红)
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