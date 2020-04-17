疫情背景下，以城市品牌传播助力区域产业发展

当前，国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多。为了进一步扩大中国城市信息流的全球市场份额，通过打造城市品牌形象赋能区域经济发展，4月15日，由中国报道社、长沙市人民政府新闻办公室和中国外文局国际传播文化中心(筹)联合主办的“城市云享”——城市品牌国际传播云论坛成功举行。

本次云论坛聚焦“疫情背景下城市品牌国际传播助力区域产业发展”话题。来自清华大学、中国社科院的知名学者及长沙市宣传部门及相关企业负责人等出席活动，8位特邀嘉宾围绕城市品牌国际传播与区域产业发展如何形成良性互动等议题进行了热烈深入的分享探讨，并与参会代表进行了互动交流。与会各方对本次活动给予了高度评价。

中国外文局副总编辑、中国报道社社长陈实指出，文化是一个国家，一个民族的灵魂，也是一座城市根脉。在传播城市文化品牌中，要特别注重加深中外民众的文化认同和文明共振，激发情感共鸣。疫情下，通过城市品牌国际传播，我们看到了更为生动鲜活的长沙城和长沙人在坚持抗疫、率先复工复产进程中生产生活的状态和精神风貌。今后讲好长沙故事要聚焦三大要素：一是要选好讲述的故事，即长沙三大城市品牌的故事;二是要选好平台，通过受众认可的互联网、权威对外媒体、以及社交媒体账号等平台有效传播;三是要精选讲好故事的人，通过外媒或在海外受众中有较高知名度的外国人来讲述。她还特别指出，在国际传播中要积极注入科技的力量，做好事前研究策划和事后传播效果评估。

中共长沙市委宣传部副部长、市政府新闻办主任朱锦辉在发言中生动介绍了《改变的是生活不变的是微笑——长沙抢先按下抗疫复产“快进键”》1分钟中英文短视频和千字宣传报道稿组成的融媒体产品，被美、英、法、日、韩等国家448家当地主流媒体、门户网站及重点资讯网站广泛转载，展现长沙抢下先手棋、把握主动权，在常态化疫情防控中努力提升城市品牌生命力，探索城市品牌“国际传播”和“经济突围”相互赋能新路径的传播案例。他表示，近年来长沙在打造和传播城市品牌的过程中，围绕如何带动和助推区域产业发展进行了一系列探索和实践，立足“长沙故事”“长沙特色”“长沙元素”开展国际传播，让“世界媒体艺术之都”、“中国工程机械之都”、“智能制造之城”等“长沙名片”走向世界，有力地带动文化传媒、工程机械、智能制造、软件业等相关产业链、资源、企业的聚合聚集和快速增长，扩大了“长沙文化”“长沙智造”在“一带一路”乃至全球的品牌影响力。

清华大学国家形象传播研究中心主任、国际区域品牌协会(IPBA)常务理事范红结合多年的工作经历，从城市品牌定义、塑造方式和传播工具三个角度论述了城市品牌塑造的重要性。她认为，长沙这座城市给人感觉时尚、热烈，充满激情。同时，长沙在机械制造领域的国际传播中品牌效应方面也做得很好。下一步，长沙要把“世界媒体艺术之都”、“工程机械之都”和“智能制造之城”三张名片做实，同时还要进一步细分，从而把各维度都调动起来。她建议，“疫情背景下，长沙可以深度挖掘媒体艺术之都、千年铜官古镇、中欧班列等富含文化底蕴和文化魅力的城市名片，进一步聚力品牌效应，加大全球范围的传播力度”。

中国社会科学院工业经济研究所研究员、中国区域经济学会副理事长陈耀认为，长沙有很多产业优势，区位交通优势凸显，产业制造基础好，营商环境好，高端创新资源聚集。但疫情后全球产业链可能会出现重大重构的风险，值得关注。针对未来长沙的产业发展，他建议：一要提升对长沙产业发展新优势的认识，着力创新链、价值链和门户枢纽的跃升。二要抢抓“新基建”机遇，为传统产业转型和新经济培育奠定好基础。三要把长沙的三张名片作为城市建设发展的重要目标，持续发力。四是在国际重大事件和活动中，积极发出长沙声音，扩大国际影响力。

中国外文局当代中国与世界研究院话语创新研究中心主任范大祺认为，民间对外话语体系要体现民间特色，借助多种渠道，激发民间力量，要打造更多能够体现城市特色的文化符号。他表示，长沙对外传播的软硬件资源很丰富，有很多网红“打卡”胜地。今后可以大力支持湖南湘绣、湘茶、湘戏等这些中华老字号企业不断开展海外推广体验活动，在有条件的国家和地区，开展企业的海外体验园区，有条件的企业建设中国品牌的企业园区等。

湖南湘江新区湘江集团副总经理、湘江智能董事长谢国富介绍了“湘江智谷”拥有全国领先的智能汽车产业测试平台、完善的产业生态和业界共识的行业品牌，将推进品牌赛事和产业联盟建设，推动长沙打造“智能驾驶第一城”城市新名片。长沙市望城区委常委、宣传部长姚建刚讲述了秉承“黑石号”的丝路精神、点燃千年的窑火精神，将唐代远负盛名的制造业基地、海上丝绸之路的一个重要支点(源点)——铜官窑，通过品牌国际传播再次打造成为全球最具魅力的文创高地，重现昔日丝路辉煌。湖南中南国际陆港有限公司叶红宾以中欧班列(长沙)挺起湖南开放性经济运输的“脊梁”的具体案例出发，介绍了疫情背景下1-4月中欧班列(长沙)逆势上扬运营中的亮点，提出了中欧班列(长沙)为长沙打造城市交通物流“新名片”，推动城市品牌国际传播“带货”的未来期待。

作为长江经济带上的重要城市，长沙在塑造国际形象、促进区域经济发展方面，积累了许多好的经验和做法。当前，长沙正在以“推动制造业高质量发展”为抓手，开展“大干一百天实现双过半”竞赛活动，让“媒体艺术之都”、“工程机械之都”、“智能制造之城”等城市品牌助推产业发展，深入推进现代化长沙和“三个中心”建设，让世界了解长沙，让长沙走向世界。

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