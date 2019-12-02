《当代中国学术思想史》丛书出版

人民网讯 11月29日，中国社会科学出版社在京召开《当代中国学术思想史》丛书出版座谈会暨编委会会议。

中国社会科学院院长、党组书记谢伏瞻指出，近代以来，随着我国哲学社会科学各学科的发展，一批学者开始用现代学术视角“辨章学术、考镜源流”，将学术思想史研究与近现代哲学社会科学的发展结合起来，形成了不少有影响的成果。新中国成立后，特别是改革开放以来，在马克思主义指导下，我国哲学社会科学不断发展，哲学社会科学的地位更加凸显，在研究工作的广度和深度上不断取得新的突破。相形之下，当代学术思想史的研究还有一些差距，有分量的研究成果，公认学术思想史的大家、学者屈指可数。新时代我国哲学社会科学地位更加重要、任务更加繁重，有组织、有计划地开展学术思想史的研究和出版工作，系统梳理我国当代哲学社会科学各学科学术思想的发展脉络，提炼各学科积累的优秀成果，既是对学术研究传统的继承和发扬，也是对加快构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系的独特贡献。

谢伏瞻强调，《当代中国学术思想史》丛书以新中国成立以来学术思想史的脉络梳理与关键问题为主要内容，集中展现在中国共产党领导下，创建、发展和繁荣哲学社会科学各学科学术思想史的历程，突出反映70年来哲学社会科学各领域的发展成就与经验。资辅当代、存鉴后人，具有一定的学术示范意义。对加快构建中国特色哲学社会科学学科体系、推动哲学社会科学学术创新、构建哲学社会科学话语体系大有裨益。

中国社会科学出版社党委书记、社长赵剑英表示，《当代中国学术思想史》丛书是中国社会科学出版社精心策划出版的大型项目，自2008年启动，到2018年，前后历时10年，共出版著作35部，总计1860万字，有400 多位专家学者参与其中。该丛书一经面世便备受关注，被誉为“国内唯一系统完整地展现当代中国哲学社会科学学术思想发展史的大型丛书”。十年后的今天，为反映当代中国思想史研究各学科、各领域的最新进展，中国社会科学出版社组织当年参与丛书编撰工作的部分专家学者，对《当代中国学术思想史》丛书进行了修订，补充了最近10年的研究状况，并对之前出版的内容进行了完善。该丛书是中国社会科学出版社2019年主题出版物和向新中国成立70周年的献礼之作，是中国社会科学院贯彻习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上重要讲话精神，推进“三大体系”建设，加快构建中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学取得的重要成果。希望该丛书成为总结新中国70年哲学社会科学成绩和经验、研究当代中国学术思想史的重要参考文献。

中国社会科学院学部委员、近代史研究所研究员张海鹏表示，我们重新审视过往70年中国历史和世界历史研究，在中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信支持下，深入研究中国历史发展规律、多民族统一国家的历史经验、民族交融问题、中华民族核心价值理念和文化传统、中国共产党发展壮大的历史经验、党的统一战线的历史经验、中华人民共和国的发展历程和中国特色社会主义理论与制度形成的经验，“究天人之际，通古今之变”，发挥知古鉴今、资政育人的作用。中国社会科学出版社组织出版的这套《当代中国学术思想史》丛书，提供给学术界一系列新的思考，为新时代我国哲学社会科学的发展铺平了道路。

中国社会科学院学部委员、法学研究所所长陈甦认为，《当代中国学术思想史》丛书的出版，展现了新中国成立70年来在哲学社会科学领域各个学科的发展成就，是构建中国特色哲学社会科学“三大体系”的一个重要节点工程和阶段性成果。这套丛书的从选题到撰写再到出版的整个过程都是极为成功的，充分反映了中国社会科学院在哲学社会科学领域的殿堂地位、示范作用和引领能力，也充分反映了中国社会科学出版社出版能力特别是选题能力、规划能力和推广能力。通过这套丛书的编写，我们得以认真地回顾、梳理和阐释新中国哲学社会科学的学术发展史，其间也提升了编著者自身的综合学术素质，政治把握力、学术判断力和思想表达力都有所提高。

《当代中国学术思想史》丛书以马克思主义为指导，对新中国成立以来我国哲学社会科学各学科的历史发展、当前状况和前沿动向进行系统回顾、总结和反思，共涉及20多个一级学科，以及部分二级学科和其他专题显学。丛书各卷执笔者均为中国社会科学院和全国重点高校各学科的学科带头人和著名学者。自2008年启动，到2018年，前后历时10年，共出版35部著作。2019年，中国社会科学出版社对《当代中国学术思想史》进行修订，共推出20卷。

(责编：楚天舒(实习生)、常红)