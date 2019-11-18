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推动学术年鉴为“三大体系”建设作出新贡献

中国成第一个出版系列哲学社科学术年鉴的国家

2019年11月18日16:12  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 11月15日，中国社会科学院科研局和中国社会科学出版社联合举办“加强学科建设：构建学术年鉴评价体系研讨会暨首届年鉴主编论坛”在京举行，会议围绕学术年鉴如何助力学科体系、学术体系、话语体系建设、如何推动学科建设、如何推动建立学术评价体系等展开研讨。据悉，截止到目前，经整合、恢复、创办，能连续出版的“中国社会科学年鉴系列”产品达30个品种。从世界出版业来看，我国是第一个出版系列哲学社会科学学术年鉴的国家。

中国社会科学院党组成员、当代中国研究所所长、马克思主义研究院院长姜辉表示，编撰出版学术年鉴要坚持新时代哲学社会科学的政治方向、学术导向，立足中国特色社会主义伟大实践，不断推进学科体系、学术体系、话语体系建设和创新；要以高度的政治自觉和学术自觉，以强烈的责任感、紧迫感和担当精神，在加快构建“三大体系”上有过硬的举措、实质性进展和更大作为；要转变编纂思维方式，认真研究读者对新时代哲学社会科学需要的变化，充分发挥学术年鉴的“镜鉴”作用。

中国社会科学院秘书长、党组成员赵奇表示，诞生于改革开放之初的学术年鉴共同开创了以年鉴记录学术的风气，这些学术年鉴对于不同思想进步、恢复与重建学术研究、推动学科体系和学术体系建设都起到重要标志和示范作用。在加快构建中国特色哲学社会科学进程中，要将学术年鉴打造成分辨学术良莠和展示优秀成果的评价平台。加强策划，开拓思路，创新形式，以新书出版发布会、年度人物优秀成果推介等形式进一步增加年鉴的吸引力和影响力，增强评价的权威度。

中国社会科学院科研局局长马援认为，年鉴对于学科前沿动态的把握和学术单位的交流，都起到非常好的平台作用，高度重视年鉴工作在学科建设当中的重要意义。在实际工作落实中，年鉴也越来越成为学术单位开展评价权竞争的有力抓手。但是，目前，我国的年鉴研究还处于起步阶段，还需进一步提升研究质量。

中国社会科学出版社社长赵剑英建议，要充分彰显年鉴的学术评论功能。设立专题学术述评、十大论文、十大著作等学术活动，这些通过年鉴这个平台，加强与相关单位的合作，发挥年鉴评价功能；要充分发挥年鉴的学科支撑作用。完善年鉴学科体系建设，加强年鉴人才队伍建设，深化学术年鉴在引导学科发展方向、建设学科分支体系、培育学科人才队伍方面的基础性、引领性和带领作用；要持续扩大年鉴的品牌影响力。

与会专家认为，展望未来，随着加快构建中国特色哲学社会科学事业的蓬勃发展，学术年鉴也迎来了前所未有的历史契机，“百尺竿头更进一步”！为新时代哲学社会科学“三大体系”建设作出新贡献。

 

(责编：楚天舒(实习生)、常红)
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