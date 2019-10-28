人文社会科学集刊年会聚焦“学术集刊与学术诚信建设”

人民网讯 10月25日至27日，由社会科学文献出版社与西南政法大学联合主办，以“学术集刊与学术诚信建设”为主题的第八届人文社会科学集刊年会于重庆召开。

社科文献出版社社长谢寿光致辞指出，学术集刊作为学术成果重要的传播载体和学术共同体的交流平台，已经得到了国内外学界的广泛认同。社会科学文献出版社长期高度重视学术集刊的发展，建设了我国首个专注于集刊传播的“中国集刊网—数据库”，成立了专门负责集刊运营和规范管理的“集刊分社”，从2012年就连续召开的“人文社会科学集刊年会”已经成为推进学术集刊规范和发展的重要平台，成为我国人文社会科学的一张靓丽名片。本次年会聚焦“学术集刊与学术诚信建设”。学术规范是学术出版和学术共同体的生命所在，每一位科研人员、出版人、传播者都应该给予高度重视和尊重，社科文献出版社多年来也为学术诚信体系的建设不遗余力。出于学术集刊的专业性，顺应科技、时代的发展，学术集刊相较于传统图书等载体更容易实现信息规范，在信息化学术同行评审机制、数字化学术不端查重机制、规范化的参考引用规范机制等现代技术手段的加持下，我们将更容易切入学术集刊诚信问题核心，并为其他出版物提供必要的借鉴。

社科文献出版社总编辑杨群发布2019-2020年度CNI名录集刊、优秀集刊、优秀新创集刊名单。《中国非营利评论》《海洋史研究》等90种入选社科文献出版社2019-2020年度CNI名录集刊；《中国第三部门研究》《数量经济研究》等20种入选2019年度优秀集刊；《廉政学研究》《人工智能法学研究》入选2019年度优秀新创集刊。

2019年度学术集刊评审活动由集刊编辑委员会组织，由集刊评审秘书组筹备；获奖集刊经过了初审与集刊评审委员会会评，从符合条件的集刊中脱颖而出。CNI名录集刊指标体系由社会科学文献出版社开发，是适用于我国人文社会科学领域的学术评价指标体系。该体系邀请学术共同体的专家作为评审委员，从内容（Content）、规范（Norm）、影响力（Influence）三个方面从客观和主观两个角度进行评选，通过加权的方式产生指标总分进行评价。该体系已经用于学术集刊的评价工作，作为系统全面的评审工具一定程度上弥补了学界对学术集刊评价的空白。

(责编：楚天舒(实习生)、常红)