开创21世纪马克思主义研究的新篇章

人民网讯 3月26日，由南开大学和中国社会科学出版社主办、 南开大学·中国社会科学院大学21世纪马克思主义研究院承办的《新大众哲学》（教材版）“世界社会主义与资本主义前途命运暨当代国际形势研究”系列成果新书发布会在天津举行。与会专家学者围绕“世界社会主义与资本主义前途命运”“新冠肺炎疫情与国际时局”等问题展开深入研讨。

《新大众哲学》作为国家社会科学基金特别委托项目，由全国政协常委、民族和宗教委员会主任，中国社会科学院原院长王伟光教授主编，众多知名学者通力合作完成，紧扣时代脉搏和实践发展，将马克思主义哲学中国化的最新成果以大众喜闻乐见的方式表达出来，对新形势下推动马克思主义哲学大众化作出了开创性的探索。后续又推出了《新大众哲学（两卷本）》《新大众哲学（简明本）》，为阐释、传播和普及马克思主义哲学树立了新标杆。《新大众哲学（教材版）》，旨在面向大学生群体进一步阐释、传播和普及马克思主义哲学。

王伟光指出，世界正处于不变之中有大变的时局中。我们要要善于学会用马克思主义理论的辩证思维分析国际形势，从不变中看到大变，从大变中看到不变，才能真正认清今天国际时局的内在逻辑、发展趋势和变化底线。

中国社会科学出版社党委书记、社长赵剑英表示，《新大众哲学》是马克思主义哲学中国化、时代化、大众化的理论创新之作。《大的历史时代与中国特色社会主义新时代》等4部著作是运用马克思主义哲学基本原理和马克思主义立场、观点、方法分析重大问题的优秀理论成果，是研究21世纪中国马克思主义的重要理论成果，是立足新时代研究当代世界社会主义前沿问题的创新性成果。

当前的国际局势是不变之中有大变。中国社会科学院马克思主义研究院马克思主义中国化部主任刘志明表示，我们看到这个变与不变，一个是全球治理体系和国际经济对比的严重不对称、不平衡、不合理，所以疫情后的国际时局可以概括为一句话，危机并存。能不能抓住变化的机遇，对我们是一个考验。危中有机，危和转机，我们要统筹好发展和安全两件大事，要坚持政治安全、人民安全、国家利益至上有机统一，既要敢于斗争，也要善于斗争，使自身更加强大。

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