《中国共产党人的战略思维》出版座谈会在京举行

人民网讯 1月6日，由中国辩证唯物主义研究会、中共中央党校（国家行政学院）哲学教研部、中国社会科学院哲学研究所和中国马克思主义研究基金会共同主办的“《中国共产党人的战略思维》出版座谈会”在中共中央党校（国家行政学院）举行。

据悉，《中国共产党人的战略思维》一书是由中共中央党校原副校长杨春贵教授主持编写，中国社会科学出版社出版发行。本书循着历史的足迹，回顾了我们党在各个历史时期，面对重大历史课题，正确判断战略形式、进行战略谋划、做出战略决策、实施战略指导的历史进程，旨在对广大党员干部战略思维的学习和训练发挥重要作用。

第十三届全国政协常委、民族和宗教委员会主任，中国社会科学院大学校长，中国辩证唯物主义研究会王伟光会长指出，辩证唯物主义世界观和战略思维是密不可分的，换句话说“哲学就是战略，战略就是哲学”。因为，哲学既解决世界观和方法论的问题，也解决根本的、长远的、全局的、辩证的、矛盾的问题，概括起来说所有战略性问题都能用马克思主义哲学来解决。他强调说，如果我们具备马克思主义哲学的思维那么就会有战略思维的能力。反之，如果我们不具备马克思主义哲学思维能力就不会有战略思维能力。所以，要想树立战略思维必须学习马克思主义哲学。他还谈到，当前国际国内形势错综复杂，我们更要具有哲学战略思维的定力，更要用马克思主义的世界观和方法论来看问题。他指出，所谓战略问题就是我们要采取什么样的理论、路线、方针、政策来指导我们的工作。他谈到，如果我们要想具备战略思维的能力和水平，就要登在马克思主义世界观和方法论的高度上看问题。说到底，战略思维就是马克思主义辩证唯物主义的世界观和方法论。最后，王伟光会长强调广大党员干部要认真研读马克思主义经典哲学，做到真学、真懂、真用。

中国辩证唯物主义研究会名誉会长，中共中央党校原副校长杨春贵教授认为，现在重视研究战略问题的人很多。但应当怎样研究战略问题，坚持什么样的思维方式研究，这方面著作则不多见。因此，编写《中国共产党人的战略思维》的目的，就是希望在这方面做出一点努力，为广大干部群众学习战略思维提供一个理论同实际相结合的学习读本。《中国共产党人的战略思维》最大的特点就是史论结合，按照逻辑与历史相一致的原则，对中国共产党在各个历史时期面对重大历史课题进行战略思维的历史进程，作了比较系统的梳理；对九十多年在实践中形成的具有中国共产党人特色的马克思主义战略思维理论和方法，作了分析、提炼和总结。此外他还谈到本书的重要内容、基本线索和逻辑结构。具体来说：

本书绪论对“什么是战略思维、怎样进行战略思维”作了简要论述。

全书正文分三编、二十八章，从理论与实践的结合上，对我们党各个历史时期的战略思维，作了历史的阐述。

中共中央党校（国家行政学院）谢春涛副校（院）长在发言中谈到，关于中国共产党人战略思维的系统性著作很少，《中国共产党人的战略思维》是开创性的史论相结合的系统性著作。该书已列为中央党校战略思维与领导能力研究专题的教学参考书，对广大党员干部战略思维的学习和训练具有极大的价值。

中共青海省委常委、宣传部张西明部长结合自己的学习谈了《中国共产党人的战略思维》一书的三点体会。一是，该书是紧扣时代主题，及时管用的好书。二是，该书史论结合，是历史和逻辑相统一的好书。三是，该书是马克思主义认识论、方法论高度统一的好书。

中央和国家机关工委委员兼基层组织建设指导部周维现部长指出，这本书具有很强的时代价值，对于学习新时代中国特色社会主义思想而言也是一本很有意义的参考书。

中国社会科学出版社赵剑英社长代表出版方在发言中指出2018年中国社会科学出版社出版的《中国共产党人的战略思维》和《我与马克思主义哲学》两本书是其年度工作的亮点。《中国共产党人的战略思维》是第一本系统全面深入的梳理提炼总结中国共产党90多年来战略思维丰富内涵的原创作品。对习近平总书记战略思维的基本框架和内涵进从战略方向、战略目标、战略布局三个维度及经济社会、全面深化改革、依法治国等七个方面的战略进行了提炼。具有很强的理论性。表达准确权威。赵剑英表示，今后将进一步加强这本书的营销推广，充分发挥该书的学术价值、理论价值和社会价值。

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