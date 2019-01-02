人民网北京12月28日电 由中国社会科学院马克思主义研究学部主办，科研局、学部工作局、当代中国研究所和习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心承办的 “改革开放40年与马克思主义中国化——庆祝改革开放40周年学术研讨会”26日在京举行。

中国社会科学院院长、党组书记、学部主席团主席谢伏瞻出席会议并讲话。谢伏瞻指出，今年是改革开放40周年。12月18日，党中央隆重举行庆祝改革开放40周年大会，习近平总书记发表了重要讲话，因此今天的研讨会具有重要意义。谢伏瞻分别从改革开放是马克思主义中国化伟大实践成果、改革开放不断推动马克思主义中国化实现历史性飞跃和以改革开放继续推进马克思主义中国化三个方面，阐述了改革开放40年与马克思主义中国化的关系。

谢伏瞻还强调，中国社科院是党中央直接领导的国家哲学社会科学研究机构，建设马克思主义理论阵地是党中央赋予我院的重要任务。因此，我们要增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个坚决维护”。坚持正确的政治方向和学术导向，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将这一重要思想全面贯彻到马克思主义研究各环节全过程。

中共中央党校（国家行政学院）副校（院）长谢春涛围绕坚持和发展马克思主义的学习体会指出，中国改革开放的一条重要成功经验是中国共产党人始终以与时俱进的态度对待马克思主义，不断推进实践基础上的理论创新。中国社科院学部主席团成员、马研学部委员程恩富以“我国日益走近世界舞台中央的思考——学习习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的讲话”为题，强调中国虽然已经取得了巨大的经济发展成就，也逐步摆脱了世界经济体系中“外围”或“依附”国家地位，但不可否认的是我国离“中心”国家仍存在一定差距。面对现实，我国应谦虚谨慎，积极建立健全社会主义现代化经济体系，稳中有进地不断巩固自身在国际上的综合竞争力。

马克思主义研究院党委书记、院长姜辉在发言中指出，习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持马克思主义的普遍性和特殊性、世界性和民族性的统一，既是马克思主义中国化的最新成果，又为21世纪马克思主义创新发展作出了原创性贡献。当代中国研究所副所长张星星，北京大学马克思主义学院教授仝华，中国社科院信息情报研究院副院长辛向阳分别以“新时期党的基本路线与马克思主义唯物史观的科学统一”、“深厚的人民情怀，娴熟的辩证思维方法一一研读习近平《摆脱贫困》一书”和“改革开放与中国共产党领导”为演讲题目，为本次研讨会做了精彩发言。中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心执行副主任龚云以习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的讲话内容“牢牢把握改革开放的前进方向”为发言题目，总结了中国改革开放取得巨大成就的根本原因，并进一步指出新时代改革开放仍需要牢牢把握的原则和前进方向。

中国社会科学院副院长、党组成员、马克思主义研究学部主任高培勇作大会总结发言。他指出，本次研讨会举办于党中央隆重召开庆祝改革开放40周年大会、习近平总书记发表重要讲话的关键节点之际，是中国社会科学院为深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神、切实把思想认识统一到讲话精神上来的实际行动。本次研讨会的成功举行，为进一步认真组织、学习和宣传习近平总书记重要讲话精神，深入领会习近平总书记关于改革开放的一系列新思想、新观点、新论断和新要求提供了重要契机。

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