6月1日，中国社会科学院马克思主义研究院、社会科学文献出版社共同发布了《国际共运黄皮书：国际共产主义运动发展报告（2018~2019）》。黄皮书认为，人工智能、科技革命对国际共产主义运动的发展产生越来越大的影响，主要体现在两个方面。一是高科技更多地被运用到国际共产主义运动中，改变着政党的行为方式；世界各国共产党将更多地利用新媒体技术，宣传马克思主义和推动马克思主义大众化。二是资本主义和社会主义两种力量对高科技的争夺更加激烈。这种争夺实际上在2018年已经由美国打响，主要表现为美国发动西方国家尤其是其盟友对中国的中兴通讯和华为5G技术进行围堵。

黄皮书认为，西方“新冷战”思维继续蔓延，对中国进行的遏制和围堵将从经济贸易领域扩展到科技、教育、文化和意识形态。除了采取直接围堵方式外，以文化和制度渗透改变中国从而使中国最终融入西方“民主制度”为目标的“和平演变”也不会终结。尽管中美之间的紧张关系仍将会持续，各个领域的竞争将愈演愈烈，但竞争中有合作，两国不会陷入完全的对抗，因而旧的冷战格局不会重现。

中国特色社会主义成就得到了国际社会的广泛认可

黄皮书指出，新时代中国特色社会主义成为引领世界社会主义走向复兴的重要力量。中国特色社会主义道路、理论、制度、文化不断发展，拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择。中国特色社会主义进入新时代，在世界社会主义发展史上、人类社会发展史上也具有重大意义。

中国特色社会主义取得的成就得到了国际社会的广泛认可。解放巴基斯坦民主阵线中央委员法特稀·阿尔卡利布指出，我们要感谢中国共产党对马克思主义发展以及社会主义发展所作出的不懈努力和贡献。墨西哥学者海因茨·迪特里希表示：“作为体现马克思主义真理性的实践范本，中国在经济和社会等领域取得的巨大成就有力地证明了科学社会主义的可行性和有效性。”哈萨克斯坦共产人民党认为：“21世纪社会主义愿景并非遥不可及，中国、拉丁美洲以及其他国家政治力量正在展现解决各种社会问题的不同‘智慧’。”越南共产党中央书记处书记阮春胜指出，中国、越南和其他一些国家的社会主义实践，是马克思主义学说实现价值、新时代社会主义具有勃勃生机的明证。巴勒斯坦人民党总书记萨利希认为，中国所作出的探索、所形成的中国模式和中国理念具有世界意义。

发达国家主导的全球治理体系存在制度缺陷

黄皮书指出，目前的全球治理体系由发达国家所主导，因而存在各种不公平规则和制度缺陷。

首先，少数大国拥有更多的话语权。在现有的国际货币基金组织、世界银行等机构中，欧美发达国家拥有更多的投票权，致使某些国家利用这些机构迫使发展中国家做出符合前者利益导向的调整和让步。

其次，缺乏约束力。不论是当前对国际经贸关系进行规范的世界贸易组织还是对国际政治、生态等进行协调的国际组织与协定，对成员来说都缺乏明确的约束力。部分成员在觉得规则对自己不利时随意退出，有的甚至无视国际组织或绕开国际组织而利用自己的权力对他国进行经济制裁、武力攻击等，而国际组织对此却难以进行有效约束。

再次，导致各种不公平现象。在当前的全球治理体系下，更有利于垄断资本在全球配置并获得超额利润，财富和收入的不平等更为明显。这种不平等不仅表现在全球范围内的收入差距拉大，更表现在发达国家内部。在美国，最富裕的1%人群所占有的社会财富持续增加，2016年已经达到38.6%，而普通民众所拥有的财富和收入水平日趋下滑。2018年，占劳动力80%的生产和非管理岗位工人的时薪较2017年有所下降。很多新增就业岗位的工资很难维持生计，且缺乏医疗保障。而在一向注重社会公平的欧洲，收入差距也在不断拉大。根据欧盟统计局的数据，欧盟28国基尼系数在2010~2016年由30.5%上升至30.8%，2014～2015年曾高达31%；欧元区19国的基尼系数2010~2016年由30.3%上升至30.7%，其中2014年也达到了31%。

最后，没有提供有效的解决方案。在当前由发达国家所主导的全球化下，发展中国家尽管在一定程度上获得了发展所需的资金、技术等，但也出现了许多问题，如西方国家的民主输出和武力干预所造成的难民危机、发达国家传统产业转移所导致的发展中国家生态环境恶化等。这些问题的产生从根源上来说是资本主义制度本身所造成的，因而在发达国家所主导的全球治理体系下根本不可能提出有效的解决方案。西方国家不仅不会承担相应的责任，反而将问题的根源归咎于发展中国家。

(责编：田婉晴(实习生)、常红)