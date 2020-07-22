新中国70年成就为世界社会主义运动提供宝贵经验

人民网北京7月18日电（刘叶婷） 中国社会科学院马克思主义研究院与社会科学文献出版社共同在京发布《国际共运黄皮书：国际共产主义运动发展报告（2019~2020）》。本报告由中国社会科学院马克思主义研究院姜辉、潘金娥主编，系“国际共运黄皮书”之第二册。

本年度报告对2019年国际共产主义运动的发展状况进行了全方位考察和分析，并对2020年发展前景进行了展望。

新中国成立70年为世界社会主义运动提供借鉴

黄皮书认为，新中国成立70年来，中国特色社会主义在经济、政治、文化、社会、生态文明等领域取得了非凡成绩，产生丰富的理论和实践成果。在实践成就方面，70年来，中国创造了经济快速发展的奇迹，探索并建立了中国特色社会主义政治制度，科技文化教育事业不断发展，国民整体素质显著提升，人民生活水平不断提高；在理论与制度成果方面，形成并完善了马克思主义中国化系列研究成果，形成了更加成熟、定型的制度体系，走出了一条中国特色社会主义道路。

新中国成立70年的理论成果、制度成果、实践成果充分说明只有中国共产党才能领导中国，只有社会主义才能救中国，只有改革开放才能发展中国、发展社会主义、发展马克思主义，只有中国特色社会主义道路才能引领中国走向繁荣富强。中国特色社会主义道路的成功，表明符合中国国情、独具中国特色，可供其他发展中国家借鉴参考，有别于西方传统现代化发展路径的“现代化新路”出现。

黄皮书认为，新中国70年的发展和中国特色社会主义的成功经验为发展中国家探索本国道路提供了借鉴，引领世界社会主义运动从低潮中复苏。回顾70年的发展道路，中国特色社会主义对世界社会主义运动的启示表现在：要在坚持马克思主义基本原理的基础上，结合本国国情和时代特征，不断推进马克思主义中国化，不断在实践中开拓创新；给其他尚在探索中的各国共产党和社会主义国家的启示亦表现在：推进马克思主义的本土化，将马克思主义基本原理与各国、各党、各民族、各阶段之具体实际相结合，在解决各国、各党、各民族、各阶段之实际问题中，“创造些新的东西”，从而丰富马克思主义的理论体系，推动国际共产主义运动和世界社会主义运动在新的历史时期复兴和发展。

构建人类命运共同体是重塑两制关系的明智选择

在国际格局处于百年未有之大变局背景下，报告聚焦观察资本主义和社会主义两种制度关系的新变化。报告认为，当前两制关系出现新特点。其一，冷战思维抬头，资本主义头号强国美国对社会主义中国进行全面围堵。经贸方面，美国对中国发起贸易战；政治方面，美国不断诋毁周改过的政治制度；外交方面，美国政客在全世界各地进行游说，宣扬所谓的债务陷阱、地缘政治工具论、新殖民主义等“中国威胁论”。美国政客的这些攻击行为，实际上反映出他们面对中国日益上升的国力和国际影响力而感到心虚和恐慌。其二，西方盟友之间矛盾激化，价值观裂痕凸显。特朗普的诸多做法使欧盟各国体会到华盛顿已不再是一个忠实的伙伴和盟友。欧美渐行渐远。其三，柏林墙倒塌30年后，一堵“失望、愤怒和仇恨之墙”正在筑起。其四，社会主义理念在西方世界越来越具吸引力。

报告认为，在百年未有的国际大变局背景下，东西方之间的所谓“平衡”已经被打破，两种制度的关系需要重新构建。重构的前提，有赖于对两制关系的基本态势有清醒认识和正确的把握。总体来看，两制之间既合作又斗争的关系仍将长期存在；从中国自身来说，现阶段的目标和任务是努力实现中华民族伟大复兴的中国梦；“新冷战”没有现实基础，合作共赢仍是主流。在这种局势下，构建人类命运共同体是重塑两制关系的明智选择。

人类命运共同体秉持“公平、开放、全面、创新”的新发展观、“开放、包容、普惠、平衡、共赢”的经济全球化观和“共商、共建、共享”的全球经济治理观，为重塑世界秩序注入新理念，为世界社会主义指明了方向。构建人类命运共同体就是“要通过坚持对话协商、共建共享、合作共赢、交流互鉴、绿色低碳，建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，一个使人类远离恐惧、远离贫困、远离封闭的世界”。人类命运共同体是为了推动中国特色大国外交、解决关乎人类前途命运的重大问题而做出的顶层设计，但其实践必将有助于推动“自由人的联合体”这一终极目标的实现。

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