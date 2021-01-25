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“马帮铃响，知玉石之近来；茶道尘起，晓翡翠之远去。源源不断之货物，络绎不绝之商旅。出缅甸，入印度；兴古滇，旺西蜀。”

位于云南省西南部的腾冲市，自古以来就是西南边防重镇。这座徐霞客笔下“迤西所无”的“极边第一城”， 既拥有久经风雨的国殇墓园，又拥有世所罕见的地热资源，它不仅是国内外知名的翡翠集散地，还拥有以独特侨乡和马帮文化而闻名的和顺古镇。

近日，人民网“看见中国”多语种融媒体采访团队走进腾冲，带你领略这座文化悠久、商贸繁荣、生态优越的边塞城市。

晓通世界的经贸之路

“早在一两百年前，和顺人就已经可以和外来人在一张桌子上吃饭了。”腾冲和顺古镇当地一位居民自豪地说道。一个小小的外向社会早已在和顺形成。

这个被很多人称之为“小上海，小香港”的地方，除了有一条给古镇带来秀美与灵气的小河之外，背后还藏着一条千年古道。

一条河穿越而过，给古镇带来秀美与灵气。人民网 周雨 摄

“今商客之贾于腾越者，上则珠宝，次则棉花。宝以璞来，棉以包载，骡驮马运，充路塞道。”

腾冲的和顺古镇古名“阳温墩”，位于腾冲西南4公里处，因小河绕村而过得名“河顺”，后取 “士和民顺”，演化为今名和顺。和顺是云南著名的侨乡 ，六百多年来，中原文化、西洋文化、南诏文化、边地文化在这里交融碰撞，形成了独特的侨乡文化和马帮文化，使和顺成为云南省四个典型的生态文化村之一。

和顺古镇内的陷河湿地。人民网 孟宾 摄

西南丝绸之路，汉代时称“蜀身毒道”， 从古蜀（今四川成都）起始，经云南大理、保山到腾冲，直至抵达缅甸、身毒（印度）等国家。

通过西南丝绸之路，“马帮”将古代中国的丝绸、蜀布、瓷器、铁器、食盐、茶叶等货物带到西方；来自亚欧的翡翠、宝石、香料也得以源源不断进入中国境内。

“吾腾冲，天地少，而且薄瘦，不得已，为家贫，不得不走。”

一首《阳温墩小引》，道出了和顺人“走夷方”下的阵阵乡愁，更写出了和顺人远走他乡的奋斗历史。

“走夷方”，就是到缅甸、泰国等地经商。受商贾文化影响，自明清时期起，腾冲和顺人沿着古西南丝路，远走他乡经商谋生。创业的艰难让和顺人明白一个道理：只有“走出去”才能为子孙提供更多进取与开拓的机会。

“和顺和谐”许给和顺一个祥和的寓意。人民网 苏缨翔 摄

去往与之仅隔70多公里的缅甸讨生活，已经逐渐成为和顺世代的生存观念与习俗。和顺男儿相信只有“走”才有希望，只有“走”才有奔头。痛苦却毅然决然，这个村庄率先把握住了增加人生机会的要诀。

两千多年以来，由于较早的开放开发，让腾冲成为丝绸之路上重要的关隘。一派“昔日繁华百宝街，雄商大贾挟货来”的繁华景象。

而现在，“和顺和谐”的思想深深根植于每个腾冲人的心中，成为了腾冲人的精神烙印。如今的腾冲籍华侨华人达35万人，分布在全球23个国家和地区。

一条经贸之路从古到今，拉近了腾冲与世界的距离。

启智明心的“极地灯塔”

“走夷方”不仅为腾冲带来了巨大的财富，也带来了新思想，建立了新式教育，深深影响了和顺的社会风貌。

在腾冲的和顺古镇，走过高大的牌坊，就能看见一派袅袅炊烟的田园景象，仿佛一幅写意山水画卷在眼前缓缓铺开，和顺图书馆也正坐落于此。

和顺古镇中伫立着许多粉墙黛瓦的特色牌坊。人民网 常红 摄

在和顺，文化积淀深厚。牌坊、洗衣亭、图书馆、和顺中学、艾思奇故居等无不流淌着中国深厚的文化基因。在明清时代和顺出了400多名举人、秀才，这里还是是缅甸四朝国师尹蓉、翡翠大王张宝廷、著名哲学家艾思奇的故乡。

如果说祠堂是腾冲人的血脉之根，那么和顺图书馆便是腾冲的文化源泉。从文化摇篮“咸新社”的建立到被称为中国乡村文化界的“文化之津”，和顺图书馆过去和现在都是古镇的“新闻发布中心”，被当地人亲切地称为“极地灯塔”。

在这个不足一千多户，仅六千人口的村落中，有着超过本乡人口数量的华侨旅居海外，遍及欧美及亚洲十三个国家和地区。在和顺，几乎家家户户都是归侨、侨眷。

和顺古镇拥有“在中国乡村文化界堪称第一”的“文化之津”和顺图书馆。人民网 苏缨翔 摄

一个古镇，能拥有一座藏书10余万册的图书馆并不多见。和顺图书馆馆舍坐东向西，分为东高西低的两个小院，由大门、中门、花园、馆舍主楼、藏书楼等组成。如今的和顺图书馆，依托馆内搭建的数字移动图书馆平台，已经做到了免费将馆藏资源共享，每年下载量可达数万次。在目前仅有6000多人口的和顺乡，图书馆藏书10余万册，不仅有通俗、大众化的文学和科普读物以及工具书，其中还有2万多册是古本木刻线装书和本世纪初的出版物。

只有书香可继世，只有耕读可传家。在400多年开放史的影响下，和顺人重视教育、视野开阔，努力汲取西方文明的精髓并将中原文化与东南亚、西方文化相融合。

与和顺古镇相隔40多公里的固东镇，一阵皮影戏板子的乐曲声正在上演。

寻着声音过去，是刘家寨第四代传人刘永周正在教他的孙子刘朝侃表演传统皮影戏。虽步履蹒跚，手臂仍铿锵有力，皮影靠子在荧幕前的一跑一跃，仿佛倾注了刘永周的一生之旅。

刘朝侃却不只停留在传承爷爷的传统皮影中，他还要做皮影艺术创新。这个90后小伙正努力通过新思想、新元素来传承文化，让腾冲皮影文化熠熠生辉。

招募音乐美术专业的大学毕业生、创立皮影公司、创新皮影靠子制作、设立皮影体验区……刘家寨皮影在第六代传承人的手中做得有声有色。

“其实艺术是一种轮回。” 刘朝侃说。

刘家寨三代皮影艺术家表演皮影。人民网 孟宾 摄

从最初任蜡烛熏燎的黑白皮影，到如今五彩斑斓的新式皮影，变的是形式，不变的是皮影文化的内涵。刘家寨皮影始终保持着质朴的艺术风格，成为了中原文化与滇西文化碰撞交流的缩影。

手艺人，匠心品。固东刘家寨皮影凭借其一代又一代的传承，将皮影文化播撒在腾冲大地上。这一份份坚守和创新，正在书写着“极边第一城”的文化日记。

和顺和固东，也成了腾冲文化的摇篮和发祥地。

脍炙人口的翡翠传奇

沿着古道，腾冲人开始频繁往来于中缅之间进行商贸交往，大量珠宝玉石输入中国，让腾冲成为了一个著名的玉石加工集散地。

谦谦君子，湿润如玉。翡翠是腾冲人眼中的宝玉，寄托着腾冲人们各种美好的愿望。

一刀下去，种水色底工，金钱便会滚滚而来，随即盖高楼、办学堂、修公路、撺市集。细观“翡翠城”，哪一处都是翡翠的绰绰影姿。

翡翠产于缅甸克钦邦帕敢地区，腾冲人最早发现了翡翠的商业价值，首开翡翠加工先河，至今已有600年历史。

“一刀穷，一刀富，一刀穿麻布”之说，说的就是这“赌石”里的秘密。当你孤注一掷高价买进一块石头时，里面是什么谁也不知道。一刀切下去，也许满眼黑，也许满眼都是绿。这里的人们为玉疯狂，也为玉冒险。

如今，翡翠、玉雕产业带动了腾冲市的经济社会发展，也成为当地的一张靓丽的文化名片。青年玉雕大师杨树明，用他纯熟的刀法和创新的理念成为了新一代腾冲玉雕的领军人物。

玉如君子，亦有五德：仁义智勇洁。每一块翡翠都独一无二，因此，讲究因材施艺。想要完成一份好的玉雕作品，“要像交朋友一样，先读懂这块翡翠，了解它的特性，再进行创作”。

谈及雕刻时间最长的一件作品，杨树明说，那件作品已经雕了十几年了，还没有完成，还是个半成品，“有的玉石，是要用一生来雕刻的。”

用一生来雕刻一块玉石，玉石也用其一生的价值回馈腾冲大地。腾冲人是幸运的。翡翠将他们所在的偏夷之地，发展成了滇西的商业重镇。从贫困到富庶，从闭塞到开放。

杨树明向外国友人介绍如何鉴别翡翠。人民网 向星权 摄

随着社会的进步和翡翠工艺的不断更新，腾冲的玉雕队伍也在不断扩大。目前，腾冲玉雕工作室已有近300个，从业人员近5000人，生产规模大大超过了以前脚蹬手磨的时代。玉雕生产过程也实现了机械化，许多玉雕工艺品从行销全国到走向世界各地。

目前腾冲已建成具有一定规模的翡翠交易中心，八方游客络绎不绝，一座“翡翠城”正重振腾冲往昔辉煌。

天人合一的生态宝地

“海子大可千亩，中皆芜草青青，下如草浮结而成者，亦有溪流贯其间第不能起……”

这句明代旅行家徐霞客写下的文字，描述的是腾冲北海湿地的神奇景象。徐霞客的雕像也正站在这座边城的中央，吸引着远道而来的游人。

腾冲北海湿地保护区，四面环山，地理位置特殊，属高原火山堰塞湖生态系统。

腾冲北海湿地保护区。人民网 孟宾 摄

以草为排，以竹为桨。游客可以尽情在湿地保护区体验草排项目，泛舟湖面，宛若置身在大草原。腾冲北海湿地以神奇的“水上草原”为名，大片漂浮于水面的陆地，犹如五彩缤纷的巨型花毯，尽管溪流贯穿期间，草根却紧紧地交错在一起。

北海湿地孕育了很多珍贵的动植物，有重点保护动物紫水鸡，国家重点一级保护动物金雕，国家一级重点保护野生植物莼菜，还有具有消炎解毒功能的鹅毛玉凤花。这些珍贵鸟禽和奇花异草，共同构造了北海湿地多样性的生态环境。

北海湿地重点保护动物紫水鸡。人民网 周雨 摄

腾冲还有丰富的地质资源。90余座火山雄峙苍穹，80多处温泉喷珠溅玉。因地处亚欧板块与印度板块相撞交接处，两个大陆漂移碰撞，使腾冲成为世界罕见并且是最典型的火山地热并存区。

大自然的鬼斧神工，造就了火山奇观——神柱谷、火山堰塞湖湿地——北海湿地、全国唯一的城市瀑布——叠水河瀑布、低温温泉暗河——坝派巨泉和热海高温温泉、黑鱼河等奇特地质奇观。

而热海景区中最典型的是“大滚锅”，其直径超过3米，水深1.5米，水温达96.6℃，昼夜翻滚沸腾，四季热气蒸腾。许多游客争相参与高温蒸煮的乐趣，他们将盛着大米和肉菜的饭盒置于锅内流出的水槽中，不到半小时便熟透可食。

游客在“大滚锅”中煮鸡蛋。人民网 周雨 摄

在腾冲，人与自然的和谐深深根植在每个人心中，腾冲也被评价为“最适宜人类居住的地方之一”。

腾冲人相信 “绿水青山就是金山银山”，看着粉墙黛瓦上写下的“和顺和谐”，动植物栖息的“水上草原”，被称为“物种基因库”的高黎贡山，人们也就知晓了腾冲人是热爱自然的，更是被自然偏爱的。

一座世界名山，一个罕见的地质奇观；一座玉色之城，一段荡气回肠的历史；一部散落边地的汉书，一篇文化融合的乐章……这些共同将腾冲打造成了世界一流“健康生活目的地”的最佳“候选地”。

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(责编：苏缨翔、常红)