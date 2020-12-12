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腾冲玉雕大师杨树明：赋予石头生命

刘萍 苏缨翔 周雨

2020年12月12日13:40  来源：人民网-国际频道
 

腾冲是中国的翡翠集散中心。翡翠、玉雕产业带动了腾冲市的经济社会发展，也成为当地的一张靓丽的文化名片。杨树明作为著名的玉雕大师，一直行走在传承和发展玉雕工艺的路上。

谦谦君子 温润如玉

一身简洁素雅的唐装，脸上挂着温文尔雅的微笑。在谈及自己得意的作品时，平时不善言辞的杨树明变得健谈起来。

一块棉质较多、斑点遍布的“废料”，经过杨树明的雕琢，摇身一变，成了价值高达360万的精品翡翠。这个从未获过奖的“风雪夜归人”，到目前为止，仍是他最得意的作品之一。

“我当时就发现这是块边角料，但还是决心买回来。之后每天对着它把玩，有一天突然就想到了那首‘柴门闻犬吠，风雪夜归人’，于是便有了这件作品。”

杨树明作品《风雪夜归人》

另一件作品《鱼龙》，也是杨树明构思良久、反复琢磨的成果。一块普通原石，雕刻出了一番鱼龙在清澈海面上游动的景象。

杨树明作品《鱼龙》

从普通农民到著名的玉雕大师，杨树明花了二十余年的时间。如今的他对玉石的价值判断已经轻车熟路：“玉石的价值构成主要分成种、水、色、底、工五个部分。种是看它的质地是否细腻与紧密；水是看它的通透度；色是指它的色彩；底是看它底子干不干净；工是指雕工，也是最重要的一个环节。”

玉雕改变了杨树明的生活，甚至改变了他的性格。杨树明介绍，年轻时候自己有着活泼好动、擅长表达交流的性格。从事玉雕工作以后，慢慢地，自己静了下来，变成了现在更喜欢安静，少言少语的性格。当问起更喜欢什么样的自己时，杨树明说：“现在沉得下来，安静的性格更适合我，适合钻研玉雕，因为作为一名玉雕师最重要的是持之以恒。”

巧手琢玉 匠心传承

随着更多年轻人加入这个行业，玉雕从设计工艺、制作构图、雕塑理念等方面都发生了很多改变，但玉雕工艺的传承从未停歇。

从事玉雕工作以来，杨树明受到很多老一辈玉雕师傅的启发。目前，他的主要精力放在创作上，想给学习玉雕的年轻人更多帮助和建议。杨树明指导过600多名学生，他说：“我希望通过我的帮助，来弥补年轻人玉雕设计经验不足的短板，帮助他们创作出更多的玉雕作品。”

在杨树明看来，人们在富裕了以后，除了物质需求，还需要精神层面的满足。现代生活中多元化的审美需求，使得玉雕工艺在传承中不断地更新换代。

杨树明玉雕作品《蝶恋花》。人民网  常红摄

玉如君子，亦有五德：仁义智勇洁。“想要完成一份好的玉雕作品，要像交朋友一样，先读懂这块翡翠，了解它的特性，再进行创作。” 每一块翡翠都独一无二，因此，讲究因材施艺。

谈及雕刻时间最长的一件作品，杨树明说，那件作品已经雕了十几年了，还没有完成，还是个半成品，“有的玉石，是要用一生来雕刻的”。

杨树明向外国友人介绍如何鉴别翡翠。向星权摄

说起对腾冲玉雕产业的愿景，杨树明相信腾冲的翡翠、玉雕产业会越来越好。由于日本、韩国都受到汉文化的影响，杨树明之前接待过很多日本、韩国的顾客。未来，他希望腾冲的玉雕能影响更多国家的游客，让腾冲的翡翠和玉雕更快、更广地传播到世界各地，让世界喜欢上中国玉雕文化。 

(责编：刘叶婷、吴成良)
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