腾冲和顺古镇：独有的文化魅力和生态风光    

人民网腾冲12月8日电（苏缨翔 周雨）和顺，一座滇西小镇，被六百年的历史孕育而成，占尽了天时地利人和。乡虽小，却有全国最大的乡村图书馆；人不多，却是一代哲人故里，翡翠大王家乡。粉墙黛瓦，稻浪白鸥，一派和谐顺畅景象。

温润如玉，上善若水。小桥流水有江南风情，古老建筑群里回荡着商贾马帮的铃声，飘溢着耕读人家的书香，播撒着大众哲学的思想。

和顺古镇是一个有故事的地方。它的故事来源于其丰富的文化历史背景。这里的人们深受儒家思想的影响，遵守传统，注重学习。作为中原汉文化，西南少数民族文化以及异国文化的聚集地，和顺古镇拥有“在中国乡村文化界堪称第一”的“文化之津”和顺图书馆。文化的融合与交流，构造了和顺的最大魅力。

和顺古镇作为腾冲最具代表性的地方之一，与其他古镇最大不同之处便在于环境更为清幽和原生态。在这里能够看到风景如画，别致悠闲的自然风光，在被弱化商业气息的环境下，有机会感受来自历史与自然的馈赠。

和顺古镇近年来一直积极践行“绿水青山就是金山银山”的理念，通过生态保护和治理，保护和建设和顺的自然之美。

今年是云南柏联和顺旅游文化发展有限公司开发和顺古镇的第十八年，在提及对未来和顺古镇的规划时，谢金汶总经理表示，和顺未来将结合“文化是旅游的灵魂，旅游是文化的载体”的文旅融合要求，把保护自然环境和浮现人文历史结合起来，致力增强和顺生态的体验性。

(责编：张信凤、刘慧)