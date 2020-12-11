腾冲皮影：一场历史坚守中的艺术轮回

刘家寨民间皮影剧社（孟宾摄）

人民网腾冲12月11日电（苏缨翔 周雨）云南省腾冲市自古以来就是戍边重镇，来自江南、湖广、四川等地戍边的移民将不同的文化风俗带到了这里，形成了腾冲独有的文化融合。而皮影作为民间文化融合的缩影，在地肥水美的“极边第一城”中，一直扮演着重要的角色。

坚守中发展：皮影融四方

皮影戏起源于汉朝时的陕西，兴于唐朝的山西、河南一带，盛于清朝的河北。腾冲的皮影戏是清朝道光年间从广东、湖南一带流传过来的，在电视尚未普及的年代，它就是村民们的"手工电影"。

腾冲皮影除了有中原皮影的影子，同时融入了地方的文化和艺术，再结合东南亚及南亚的文化，使这门艺术成为极边地上一颗璀璨的明珠。

作为腾冲至今唯一保持不间断演出活动的民间皮影戏团，刘家寨皮影演出团队是腾冲固东镇皮影的代表。

刘永周是刘家寨皮影第四代传承人，很多人看着他的皮影戏长大。一双手在幕布后翻滚上下，演绎世间百态，悲欢离合，帝王官宦，西游妖魔，刘永周以“堪称一绝”的皮影表演，成为腾冲皮影当之无愧的领头人。

除了精湛的表演技艺外，刘永周设计制作的皮影“靠子”，构图更完整，镂空更考究，线条更细腻，曾被列为全国皮影精品，吸引了来自海内外多国皮影爱好者的收藏和购买。

精美的皮影“靠子”（孟宾摄）

和中国其它地方的皮影戏一样，腾冲皮影戏几乎集中了剪纸、窗花、门画、工艺美术、雕刻等所有的中国造型艺术，和地方戏、相声、口技等传统表演艺术。刘家寨皮影第六代传承人刘朝侃表示，“一台完整的皮影演出，需要音乐、美术、历史的互相融合，缺一不可。”

在绘制皮影的工作人员（苏缨翔摄）

继承中创新：艺术是一种轮回

从最初任蜡烛熏燎的黑白皮影，到如今五彩斑斓的新式皮影，变的是形式，不变的是皮影文化的内涵。刘家寨皮影始终保持着质朴的艺术风格，成为了中原文化与滇西文化碰撞交流的缩影。

而在这个缩影的背后，90后刘家寨皮影戏第六代传人刘朝侃，正努力通过新思想、新元素来传承文化，让腾冲皮影戏熠熠生辉。

刘家寨三代皮影艺术家表演皮影（孟宾摄）

大学毕业后，为了让即将干巴巴的“皮”重焕光彩，也为了“世代的情怀”，刘朝侃决心振兴日渐式微的刘家寨皮影。

一开始刘朝侃的“皮影企业梦”并不被父辈支持，“后来我把自己的想法好好跟他们沟通了一次，终于得到了家里人的支持。”摸着石头过河，在困难中一次次寻找希望，2016年4月，刘朝侃成立了皮影公司。

经过这几年的努力和创新，以刘朝侃为首的年轻皮影团队也做出了一些成绩，其中不乏有很多来自美术、音乐专业的大学生乐意加入皮影大家庭。刘朝侃坚持了下来，也迎来了一批年轻人的追随。以前的“土电影”也渐渐吸引了更多年轻观众的目光。

“其实艺术是一种轮回。” 刘朝侃说。

在提到文化的传承与创新，刘朝侃认为，要创新传统文化，必须先尊重它，“既要保留传统的根，更要寻求创新发展的思路，这是非常重要的。”

刘朝侃接受人民网采访（周雨摄）

除了剧目创新，刘朝侃还在皮影馆设立了体验区，游客可以体验皮靠子雕刻和上色。依托观赏皮影、体验过程、购买产品，皮影馆的经营做得有声有色，成了不少游客来腾冲的“打卡”之处。

游客在后台体验皮影表演（向星权摄）

“三尺白布作戏台，全凭十指逞诙谐”。皮影文化的传承，离不开一代又一代皮影艺人的劳动与心血。这一份份坚守和创新，正在书写着“极边第一城”的文化日记。

(责编：燕勐、刘慧)