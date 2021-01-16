【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，外交部发言人就蓬佩奥发表涉华错误言论、美方取消美台交往限制、英国等限制新疆商品出口、印尼总统佐科接种中国疫苗、中国驻外使领馆发放“春节包”等热点问题进行回应。

“‘遗产’？蓬佩奥留下的不是所谓‘遗产’，而是遗毒吧？他的最大所谓‘遗产’就是‘谎言外交’。”

——11日，针对蓬佩奥的涉华错误言论，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

《环球时报》记者：8日，美国国务卿蓬佩奥连发推特，批评中国共产党在宗教、人权、涉藏、涉疆等事务上的政策和立场，并称针对中方的有关行为是其任内“遗产”。中方有何评论？

赵立坚：“遗产”？蓬佩奥留下的不是所谓“遗产”，而是遗毒吧？他的最大所谓“遗产”就是“谎言外交”。他不仅策划实施“谎言外交”，还恶意制造传播“政治病毒”，并为“麦卡锡主义”复辟招魂。蓬佩奥对美国同其他国家关系、对美国国家形象和声誉所造成的损害比美国历史上任何一届政府都要多。

中国的发展，关键在于中国人民在中国共产党领导下，走出了一条适合中国国情的发展道路。这是一条从中国国情出发确立的道路，一条把人民利益放在首位的道路，一条改革创新的道路，也是一条在开放中谋求共同发展的道路。中国共产党因此得到了中国人民的衷心拥护。根据国际权威机构多年调查，中国民众对中国共产党领导的中国政府满意度连年超过90%。蓬佩奥对中国共产党的恶毒政治攻击，就等于对14亿中国人民的攻击。不论蓬佩奥是“日常撒谎”，还是“末日疯狂”，他都挑拨不了中国共产党和中国人民的血肉联系，更阻挡不了14亿中国人民追求美好生活、谋求国家发展的前进步伐。任何把对华政策定位为改造甚至颠覆中国的企图都是“不可能完成的任务”，注定失败！

(责编：崔越、吴成良)