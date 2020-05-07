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诿过推责是赤裸裸的“政治讹诈”（钟声）

——造谣中伤“中国抗疫”有悖国际正义（七）

2020年05月07日05:05  来源：人民网－人民日报
 

疫情当前最需要的是全力以赴防控疫情、争分夺秒救治患者，少一些诿过推责的谎言、少一些敲诈勒索的讹诈。否则，不仅过诿不了、责推不掉，而且这种赤裸裸的“政治讹诈”将成为人类抗疫史上的一幕丑剧

如今病毒肆虐、疫情汹涌，美国一些政客玩起了“政治讹诈”的把戏。世界卫生组织向全球通报疫情后，美国一些政客一边幸灾乐祸，一边自以为是，拍胸脯、做保证，“一切没问题”“全在控制之中”。2月底，世卫组织总干事意有所指地警告“任何国家如果认为新冠病毒不会出现在自家门前，那将是一个致命的错误”，而美国一些政客却大谈“症状非常轻”“可以自愈”“会奇迹般消失”。实行不检测政策出来了，疾控中心“不公布”规定出台了，政策难协同，资金批不下，执行没有人，病人没地治——许多人十分不解，明明拥有全球最强大的医疗卫生系统，也有充分的时间做好应对准备，为何却导致疫情大暴发的局面，付出病例超百万、死亡超7万的惨重代价？让人感到十分痛惜。

美国政府应对不力，引发了众怒。于是，为了诿过推责，美国政客抛出了“中国隐瞒了疫情”“病毒出自中国武汉的一个实验室”一个又一个谣言，大肆鼓噪向中国“追责索赔”，各色人等彼此唱和，走马灯似地登台表演。证据何在？语焉不详！不光“甩锅”中国，他们还加大对世卫组织施压，诬称“偏袒中国”，不但暂停拨款，还威胁要审查世卫组织。这番大变活人般的政治操弄，自以为可以瞒天过海，事实上，明眼人不难看穿，这不过是栽赃陷害、嫁祸于人的把戏。以这样拙劣的手法还想欺世盗名，是在侮辱国际社会的智商。

对美国一些政客赤裸裸的讹诈，国际上有太多人看不下去了，纷纷发声戳穿这种自导自演的蹩脚的闹剧。3月17日，由美国、英国、澳大利亚等多国学者组成的国际研究团队在科学杂志《自然·医学》发表文章称，导致全球大流行的新冠病毒是自然进化的产物，该文采用的证据分析表明，新冠病毒“不是在实验室中构建的，也不是有目的性的人为操控的病毒”。世卫组织5月1日指出，基于各方专家意见，“我们确认新冠病毒源自自然界”。美国加利福尼亚大学戴维斯分校流行病学专家乔娜·马泽特，曾对武汉病毒研究所人员进行培训并参与合作，她认为，新冠病毒的传播极不可能是源自实验室泄漏，并从实验室样品与新冠病毒不匹配、新冠病毒是人畜共患疾病中暴发的最新一种病毒、实验室执行严格的安全协议、普通人比研究人员更容易接触感染活体病毒四个方面进行论证。这些基于事实与科学的结论，绝不是四处鼓唇摇舌的美国一些政客能够否认的！

而“追责”的论调则更为荒唐，纯属一种“政治讹诈”。中国率先向世界报告疫情、举国抗击病毒、防控成效显著、助力全球抗疫，何责之有？！中国同世卫组织紧密地合作，中国的防控做法、诊疗方案为世界各国所借鉴，中国向16个国家派出15批医疗专家组，中国加班加点生产防疫物资向世界供应，何责之有？！恰恰相反，是美国一些政客的狂妄自大拖了全球抗疫后腿，是美国一些政客兴风作浪破坏了团结协作的全球抗疫大局！按照美国一些政客的逻辑，真要追责索赔的话，国际社会该向美国追责索赔的事情真是太多了——且不说西班牙流感、艾滋病等疫情，2008年国际金融危机导致无数企业倒闭和个人破产，美国历年对外用兵、造成数以百万计无辜平民伤亡和无数财产损失，这才是全世界最该追责索赔的！

人心是最大的政治。奉劝美国那些政客，还是多干一些正事为好，疫情当前最需要的是全力以赴防控疫情、争分夺秒救治患者，少一些诿过推责的谎言、少一些敲诈勒索的讹诈。否则，不仅过诿不了、责推不掉，而且这种赤裸裸的“政治讹诈”将成为人类抗疫史上的一幕丑剧。

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 03 版）

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(责编：冯粒、岳弘彬)
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