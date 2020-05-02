“甩锅”岂能拯救生命（钟声）

在大灾大难面前，选择仇恨、攻讦，不仅无助于自己克服困难，而且会让世界蒙上阴影

疫情肆虐，人命关天。以美国国务卿蓬佩奥为代表的美国一些政客却和福克斯新闻等美国右翼媒体一唱一和，为了推卸自己救治不力的责任，玩起了“甩锅”游戏，什么“武汉病毒研究所人工合成病毒泄露”“中国隐瞒疫情”“世界卫生组织延误时机”等谎言相继出笼。据媒体披露，最近美国共和党内部下达的选战指引明确要求，在涉及疫情问题上要统一口径，一起“甩锅”中国，这成了他们精心策划的选举策略。这一番政治操弄，让他们的险恶用心大白于天下。

新冠病毒源自何处，这是一个严肃的科学问题，需要由科学家进行严谨、专业的溯源调查。当年西班牙流感源自美国，医学专家艰苦努力，百余年仍未确定“零号病人”。人们不禁要问，美国那些政客和右翼媒体人，何以言之凿凿、妄下断语？事实上，所谓“合成病毒泄露”一说刚出口，就遭到包括美国医学专家在内的全球科学界一致驳斥。《柳叶刀》《自然·医学》等权威学术期刊都发文强调病毒的自然起源。更有医学专家直言，当今之际，不去救人，反而纠缠病毒起源，无异于“谋杀”。古往今来，面对大灾大难只想着捞取政治资本的人，最后都会被钉在历史的耻辱柱上。

阴谋最怕阳光。美国独立新闻调查网站“灰色地带”专门刊文，揭露保守派记者如何与美国政府唱“双簧”，并详细披露炮制和传播阴谋论的全过程。美国哥伦比亚大学微生物学和免疫学专家文森特·拉卡尼罗对那些借疫情诬蔑中国的言辞看得透彻，指出有人散布的所谓“病毒可能是人为制造的”“可能是从实验室里泄露出来的”都是“政治驱动”的谣言，毫无科学依据。加拿大曼尼托巴大学的病毒学家杰森·金德拉查克在《福布斯》杂志网站上刊文指出，这是没有科学证据支持的论点，不值一驳。

一波未平，一波又起。美国一些政客的“甩锅”伎俩达到了无以复加的地步，“甩锅”中国还不够，还要“甩锅”世卫组织。他们不反思自身应对疫情的“灾难性”做法，反而把自己国家的疫情扩散归咎于“中国和世卫组织延误通报”。有识之士指出，中国一直保持信息公开透明，1月3日就通报了世卫组织和美国有关防控机构，世卫组织第一时间就向全世界发布了信息，何谈延误；北京、上海、广州1月20日通报首例病人，美国1月21日通报首个病例，时间只相差一天，但防控结果却天壤之别。日前，全球超过1000个医学协会、慈善机构、医药公司、专家学者等联名致信白宫，指出世卫组织与中国政府一直保持密切沟通，确保第一时间向国际社会通报公共卫生数据。中国第一时间分享了新冠病毒的基因序列，为加速疫苗研发提供了基础条件。《柳叶刀》主编理查德·霍顿一语中的，在世卫组织宣布紧急状态之后依然不作为，是会员国的责任，而不是中国的过错，世界应该感谢中国的警告和抗疫努力。

美国是目前全球疫情最严重的地区，政府应对中出现的种种失误，激起社会各界普遍不满。而美国一些政客为了推卸责任，却玩起了外人都看得明白的障眼法，一边对内罔顾事实地评功摆好，一边对外信口开河地造谣生事。被媒体曝光的那份为共和党参与竞选者围绕疫情攻击中国提供指导的备忘录长达57页，核心目的就一个：“甩锅”。

全球科学家普遍感到忧心，肆虐全球的新冠病毒是一种新型病毒，在疫苗研发取得突破之前，人类彻底摆脱其吞噬生命和危害健康的局面还有待时日。灾难当前，危急关头，守望相助方能共渡难关，团结协作才可应对挑战。新加坡《海峡时报》网站刊发评论指出：“美国领导人玩责备游戏，只会让更多人的生命陷入危险……对美国及其盟友来说，把重点放在拯救生命上，并与中国合作寻找有效的疫苗，将管用得多。”

林肯有一句名言：“你可能在某个时刻欺骗所有人，也可能在所有时刻欺骗某些人，但不可能在所有时刻欺骗所有人。”美国一些政客硬是认为他们可以欺世盗名！中国以举国之力抗击疫情，以史无前例的“封城”之举阻击疫情，以不计代价的救治为诊疗探索经验，中国的努力和贡献理应得到尊重。这是有目共睹的，决不是一些人的政治操弄可以改变的！美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯呼吁：“美国必须向其他国家学习。全球合作并分享最佳做法，是我们安全走出这场危机的最大希望。”

在大灾大难面前，选择仇恨、攻讦，不仅无助于自己克服困难，而且会让世界蒙上阴影。事实上，美国不断攀升的病亡数字，就是只“甩锅”不行动的恶果。奉劝美方一些政客，漠视生命泯灭人性，饮鸩止渴自食苦果，你们的“甩锅”表演再充分，也只不过是自欺欺人的闹剧。而你们当前最需要做的，就是少一些“甩锅”的表演，多一些抗疫的行动；少一些无端的鼓噪，多一些人道的尽责；少一些恶毒的挑唆，多一些认错的态度。惟其如此，方能救人之命，终结悲剧。

《 人民日报 》（ 2020年05月02日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)