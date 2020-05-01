污名化是危险的“政治病毒”（钟声）

美国一些政客的拙劣表演，只会破坏全球合作抗疫的努力，破坏命运与共的共识，破坏守望相助的家园

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的新冠肺炎疫情最新统计数据显示，美国的疫情最为严重。中国人民感同身受，十分揪心。“世界是个地球村，一个人不安全就是所有人不安全”，中国网民留言表达的尽己所能、伸出援手的愿望，感人肺腑，传递着人间的温情。

反观美国一些政客的表现，却让人十分气愤。人命关天，可在他们眼里，生离死别的哭泣，整车转运的尸袋，居家死去无人发现的惨剧，都不是当务之急。他们最有兴趣的是如何借此玩一些政治把戏，把自己应该承担的责任推得一干二净。美国媒体评论说，疫情肆虐，而一些政客却最专注两件事：怼媒体、怼中国。《波士顿环球报》言辞犀利：坐失抗击病毒良机，“他们的手上沾满美国人的鲜血”。

“污名化中国”冲击国际正义。中国的抗疫行动全程公开，艰苦卓绝，有目共睹，绝不会被少数人肆意泼污水所抹杀。联合国秘书长古特雷斯由衷表示，中国人民“以牺牲正常生活的方式为全人类作出了贡献”。世界卫生组织总干事谭德塞在回答记者提问时多次表示“中方行动之快、规模之大，世所罕见”。医学界权威学术刊物《柳叶刀》最近发表社论评价道，新冠肺炎疫情在中国得到迅速遏制令人印象深刻，“为其他国家树立了鼓舞人心的榜样”。中国不惜一切代价抗击疫情，成功遏制了病毒扩散蔓延，挽救了无数人的生命，现在反遭一些无良政客肆无忌惮的诬蔑、“甩锅”。公理何在？正义何在？

“污名化中国”当不得救命良药。新冠病毒挑战的是人类的生命权和健康权。当今之际，救人与推责孰轻孰重，合作和谩骂谁更重要，不言自明。现实却令人大跌眼镜，美国一些政客不是想方设法治病救人，而是热衷于发出巫师般的咒语，以为这就可以救人之命。美国《大西洋月刊》网站发表文章称，白宫没有在疫情初期采取强有力的防控措施，这是当前美国疫情大暴发的最主要原因。盖茨基金会联席主席比尔·盖茨直言，“从一开始，中国就做了很多正确的事情，就像任何有病毒出现的国家一样”，“令人难过的是美国本可以做得很好，但恰恰是它应对得最为糟糕”。

“污名化中国”危害全球抗疫。美国作为头号经济科技强国，拥有雄厚的经济实力、强大的科研能力、领先的医疗水平，理应在有力有效控制国内疫情的同时，承担更多国际义务，帮助更多防控薄弱国家和地区。美国一些政客的拙劣表演，只会破坏全球合作抗疫的努力，破坏命运与共的共识，破坏守望相助的家园。中国始终秉持人类命运共同体理念，在力所能及的范围内向各国提供援助。俄罗斯总统普京指出，中国向遭受疫情的国家及时伸出援助之手，为国际社会树立了良好典范。

一再诋毁中国的把戏，背后有着险恶的政治操弄和政治用心，这一点，从美国各界到国际社会都看得真真切切——《纽约时报》指出，在美国，对疫情的反应在很大程度上“被政治算计所掩盖”。英国皇家国际问题研究所主席吉姆·奥尼尔以《指责中国是一个危险的注意力转移策略》为题撰文：“对许多政府而言，污名化中国似乎是一种转移民众注意力以掩盖本国抗疫准备不足的策略。当下，全球头等大事理应是对疫情引发的健康以及经济双重危机做出全面协调应对，这种指责的闹剧不仅于事无补，更蕴藏危机。”

对危险的“政治病毒”，同样需要全球合力抗击。联合国少数民族问题特别报告员费尔南德·瓦雷纳发出警告，新冠肺炎不仅仅是一个健康问题，还可能成为一种加剧仇外、排外和仇恨情绪的病毒。西方一些戴口罩的亚裔人士在街头遭到辱骂和殴打就是可怕的例证。世界著名科学期刊《自然》发表社论指出：“自新冠肺炎疫情发生以来，世界各地的亚裔成为种族主义攻击对象，对难以计数的人造成身心健康和谋生方式的损失。”

面对病魔，是肆意挑拨、造谣生事，还是团结合作、共克时艰，考验着人类对历史、对生命、对未来的道德和良心。毫无疑问，如果任由“政治病毒”冲击国际正义，任由美国一些政客把病毒当作政治武器，世界遭受的损失和痛苦，将难以估量，而且将在人类历史上写下十分黑暗的一页。

《 人民日报 》（ 2020年05月01日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)