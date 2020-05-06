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空喊“爱人如己”  实则自私冷血（钟声）

——造谣中伤“中国抗疫”有悖国际正义（六）

2020年05月06日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　疫情之下，美国究竟为本国、为世界做了什么？其所作所为，哪里有“爱人如己”的影子？

　　

　　病毒是人类的共同敌人，疫情是各国的共同挑战。大疫当前，各国在做好自身防控的同时，尽己所能，帮助他人，既是人性使然，也是道义所在。反观美国一些政客及其跟风者，《圣经》箴言“爱人如己”挂在嘴边，干的却是冷血无情之事。他们诽谤中国捐款是“慷慨政治”，专家驰援是“地缘扩张”，物资支持是“口罩外交”，其内心之偏狭、操弄之恶劣，令人错愕。

　　生命无价，救人第一；滴水之恩，涌泉相报。中国抗击疫情的危难关头，得到国际社会鼎力相助，许多国家迅速向中国提供医疗物资等援助。对各国伸出的援手，我们心怀感激，永远不会忘记。在中国疫情得到初步控制后，中国即积极开展对外抗疫援助，启动了新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广泛的一次紧急人道主义行动， 从东京到巴黎，从德黑兰到马德里，从黑海之滨到非洲之角……这个春天，一批批来自中国的医疗物资运抵全球各大机场，一批批资金捐赠给世界卫生组织等国际机构，一支支中国医疗专家组穿梭于世界多地，一次次专家视频会议在五大洲跨洋举行。提出推动构建人类命运共同体的中国，正以自己的实际行动践行这一理念。事实不容歪曲，公理不容玷污。世界各国为挽救生命作出的一切努力都应该得到尊重和肯定，千万不要以小人之心度君子之腹！

　　美国政要公开宣称，他们靠的不仅是财富和实力，更靠“三大法宝”：卓有成效的国内治理、为世界提供公共产品、引领各国应对危机的能力和意愿。人们不禁要问，疫情之下，美国究竟为本国、为世界做了什么？疫情初起，美国无视世卫组织预警，举措不力、贻误战机，导致疫情在美国大暴发，面对追责一味“甩锅”，一甩中国、二甩世卫、三甩移民。对外，他们无视抗疫急需，加大制裁伊朗、叙利亚、委内瑞拉等国，以荒唐的说辞警告各国不要接受古巴抗疫医疗队。世卫组织是协助各国抗疫的重要国际机构，美国却不惜以“断供”“退群”相威胁，甚至蛮横地要求撤换由各国选举产生的世卫组织领导人。其所作所为，哪里有“爱人如己”的影子？

　　病毒肆虐，没有安全岛；互助合作，方能渡难关，这是基本道理，也是国际共识。反观美国，联合国启动疫苗和药物研制生产的全球合作计划，美国拒绝参加，《华盛顿邮报》刊文批评，“在过去两个月，生活已经出现了翻天覆地的变化，但唯一没有改变的就是特朗普政府失败的外交政策”；抗疫物资全球告缺，美国连盟友的交情也弃之不顾，截留他国订购的防疫物资；疫苗是抗疫希望、决胜利器，而美国却谋求重金买断德国疫苗研发企业新冠病毒疫苗所有权，这被西方媒体称为“现代海盗”。德国卫生部长延斯·施潘更是直接回应，德国“只会为全世界开发疫苗”，而不是“为个别国家研发”。

　　危难之际，道义的力量、人性的温暖尤为珍贵。疫情之下，美国有政客拿交通事故与新冠肺炎疫情类比，轻描淡写地描绘着数万人死亡的悲惨场景，冷血无情昭然若揭；还有官员公开主张应允许病毒传播，让那些老弱病残、无家可归的人被淘汰掉，以“解决我们社会的重大负担”，引发众怒。他们能冷血无情到这个程度，大大超出了善良人们的认识能力！美国一些政客以“美国在应对疫情方面的强大领导能力”自诩，国务卿蓬佩奥更是毫无廉耻地四处夸口，声称慷慨是美国核心价值观，但实际情况却是“只听楼梯响，不见人下来”。美国驻以色列大使曾信誓旦旦保证，美国将向“巴勒斯坦的医院和家庭提供500万美元，以满足抗击新冠病毒的紧急医疗需求”，而巴勒斯坦驻法国大使随后表示，这笔捐款的实际情况与美方的描述完全不同，美方在向巴勒斯坦提供援助一事上撒谎，更有媒体报道“一分没到账”。

　　颇具讽刺意味的是，美国《国家利益》杂志刊文称：“美国接受的中国援助，甚至比美国政府自己提供给民众的都要多。”这就不难理解，为什么有网民发帖批评美国一些政客：“人性是稀罕物，道德是奢侈品。”

　　人类只有一个地球，各国同处一个世界。在这场疫情防控全球阻击战面前，没有任何事比挽救生命更重要、比携手协作更迫切。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月06日 03 版）

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(责编：冯粒、曹昆)
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