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追责索赔闹剧是文明之耻（钟声）

——造谣中伤“中国抗疫”有悖国际正义（三）

2020年05月03日05:30  来源：人民网－人民日报
 

　　美国一些人的政治操弄，既滑出了道义的底线，也偏离了人性的轨道。公然以霸权践踏他国主权、破坏国际法治，完全践踏了全世界公认的国际道义

　　

　　美国一些政客把抗击新冠肺炎疫情的战场当作政治秀场，先有喋喋不休的疫情政治化、污名化论调，再有追责索赔的滥诉。一个自称“国际领导”的大国，演出了一幕又一幕的政治丑剧，让世界各国人民和有识之士大跌眼镜。有美国媒体指出，当今之时，国际社会联手防控疫情是大局，拯救生命是大任，协作抗疫是大势。转移焦点，良心何在？破坏合作，天理不容！

　　美方曾公开表示“非常欣赏中方的努力和透明度”“中方分享的数据有助于美方抗击疫情”。言犹在耳，一夜间竟然话风大变，态度逆转。结论是美国一些政客以为如此就能摆脱自己应负的责任，穿上了皇帝的新衣？世界卫生组织等国际组织共同制定的《病毒命名最佳实践原则》，明确规定不能施行国名、地名歧视，而美国一些政客公然违背，把新冠病毒诬称“中国病毒”“武汉病毒”。国际社会普遍称赞中国以自身付出的巨大牺牲为全球作出巨大贡献，美国一些政客却热衷于拉帮结伙、敲诈勒索。

　　这是对国际法理的公然挑战。国际法中国家主权豁免的法则明确规定，国家的行为和财产不受他国立法、司法、行政的管辖。况且，突发大规模流行疾病疫情属于世界公共卫生事件，在法律上属于“不可抗力”；中国首先报告疫情，但病毒来自何处还需要科学来回答。事实证明，中国的防疫抗疫与美国疫情大规模暴发之间没有任何因果关系。就连美国国务院前国际法顾问基梅纳·凯特纳也看不下去，她说：“任何对外国主权豁免法有点实际工作知识的专业人士，只要看一眼这些诉讼的标题，就会立即发现美国法院没有管辖权基础。”眼看滥诉即将胎死腹中，美国一些议员又打起制订《外国主权豁免法》例外法案的主意。美国耶鲁大学法学院国际法教授利·布里梅耶把这种表演称为“为响应政治局势而作出的最后努力”，基梅纳·凯特纳则干脆称之为“一场噩梦”。

　　中国首先报告疫情，并不等于新冠病毒就源自中国。病毒源头是严肃的科学问题，只能交给科学家和医学专家研究，岂能由美国一些政客以自己疯狂的想象力下结论。为了达到他们的政治目的，他们从疯狂的逻辑中随意想象着中国疫情存在的时间，这种以政治需要而不是以事实为依据的臆断，连美国权威传染病专家都明确表示不能认可，这种指责“与事实不符”。国际公认的事实是，中国自始至终公开、透明、及时、负责任地应对、通报疫情，世卫组织称赞“中方行动速度之快、规模之大，世所罕见”。中国的举国参战、全民行动，构筑起坚固的区域防线。漠视事实，捏造数据，美国一些人的政治操弄，既滑出了道义的底线，也偏离了人性的轨道。

　　美国媒体报道，白宫国家安全委员会曾制定谈话要点，唆使美国官员将疫情责任推到中国身上；美国共和党竞选部门专门撰写长达57页的“谎话红皮书”，手把手教该党竞选人就疫情问题抹黑中国。美国芝加哥大学国际法教授汤姆·金斯伯格一语道破玄机，针对中国的诉讼是为了“掩盖美国政府自身的错误”，是为美国共和党在今年11月面临的大选提供政治支持。

　　公然以霸权践踏他国主权、破坏国际法治，完全践踏了全世界公认的国际道义！美国乔治敦大学法学教授大卫·斯图尔特深感忧心：“所有那些起诉中国的人都应该反思，‘等等，我们会被起诉吗？’”人们不禁要问，西班牙流感始于美国，酿成巨大人道灾难，该如何进行追责？艾滋病首先出现在美国，全球7500万艾滋病感染者、3500万因艾滋病相关疾病致死者该由谁赔偿？2008年国际金融危机始于华尔街，美国何时赔偿全球数万亿美元的经济损失？

　　人们也有权追问。美国2019年8月暴发“电子烟肺炎”，为何肺部CT影像与新冠病毒造成的肺部影像如此类似？美国德特立克堡军事基地究竟发生了什么？美国2月6日就有人因新冠肺炎病亡，而且没有中国旅行史，究竟美国最早是在什么时候发现的新冠肺炎病例？一向标榜言论自由的美国，科学家公开新冠病毒的研究成果，为何遭处罚禁声？中欧科学家已公布多份新冠病毒基因测序溯源成果，作为生物基因研究领域头号强国，美国为何迟迟不敢公布成果？……对世人心中的这些问号，美国一些政客不能装聋作哑，必须作出回答。

　　世卫组织总干事谭德塞警告，用疫情来谋取政治得分，如同玩火，“如果不想见到更多尸袋，便要停止将疫情政治化”。奉劝美国一些政客，听听文明世界的忠告，追责索赔闹剧继续演下去，只会失道寡助，自取其辱。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月03日 03 版）
(责编：曹昆)
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