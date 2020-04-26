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日本“紧急事态宣言”发布后 这里不再是印象中的繁华东京

2020年04月26日09:14  来源：人民网-日本频道
 

人民网东京4月24日电（李沐航）随着16日日本政府宣布北海道、茨城县、石川县、岐阜县、爱知县和京都府实施“紧急事态宣言”后，日本国内共有13个都道府县被定为“特定警戒都道府县”。这些地区内除有必要维持社会正常运作的行业外，大多数企业都采取了居家办公的方式或暂停营业。截至当地时间24日午时，日本国内新冠肺炎患者已达到12480人（不含“钻石公主”号客轮），死亡328人。而在所有地区中，东京都的疫情又最为严重，确诊病例达到3572人，约占总人数的29%。东京作为日本最为严重的疫区，“紧急事态宣言”后80%的人仿佛都“消失”了。在当前疫情之下，东京都当地民众的生活是怎样的，人民网驻日记者通过镜头感受日本民众的真实生活。

虽然日本民众在平时乘坐电车时，都会刻意留出一定的空间，但在现阶段，为了防止传染，乘客相互间的空间被进一步加大，乘车人数也明显减少。电车在行驶过程中，也打开了通气窗口，保持车厢内空气流通。通过每天的报道，当地民众也知道了疫情的严重性，特别是在车厢等空气不易流通的场所，已很难见到不戴口罩的人了。

在东京池袋站站台上，已没有了往日匆匆上下车的上班族，东京早晚高峰时段留给人们“紧张”、“快速”、“拥挤”的印象已经改变。

据东日本旅客铁路公司（JR东日本）统计，2018年位于东京丰岛区的池袋站，客流量已超过东京站位居第二。每天乘客达到566,994人。可以说是整个日本最为忙碌的车站之一。而现在各个站台上，所见的乘客寥寥无几。

疫情来临之前，山手线自动售票机前总会聚集大量人群，有排队买票的、查看地图的、咨询站台工作人员的，十分拥挤。现在，只有一名老人站在地图前查看。

池袋车站内四通八达连接着各个地面出口，可以直通几个大型百货商店，如东武百货、西武百货和PARCO等。在实施“紧急事态宣言”前，通道内每天熙熙攘攘往来着大批人群。有上班族、学生、游客等。现在一眼望去，可以说是“门可罗雀”，很多日本当地民众都是第一次见到这样的景象。

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(责编：崔越、刘洁妍)
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