美无理打压中国媒体还妄谈“对等” 外交部连发四问

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，抗击新冠肺炎疫情仍是国际社会关注的焦点。当前，新冠肺炎疫情在海外扩散蔓延，向全球敲响了警钟。我外交部发言人表示，中方将本着公开、透明、负责任的态度加强国际防疫合作。此外，针对美方对中国媒体驻美机构进行打压、个别媒体发表涉华错误言论、美中情局持续11年攻击中国网络、美政府和阿富汗塔利班签署和平协议等热点话题，我外交部发言人也一一进行了回应。

“美方张口闭口说对等，实质上是对中国媒体的偏见、歧视和排斥。是美方先破坏了游戏规则，中方只好奉陪。”

——3日，针对美方称限制中国媒体是为了实现“对等”的言论，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

问：有美方官员表示，限制中国媒体不是针对近期特定事件的仓促决定，而是针对长期以来中方“打压”外媒作出的反应。美方设定的中国官媒员工的人数上限是100人，而在中国注册的美国媒体记者总数未超过100人。因此美方决定遵从了特朗普政府长期以来的“对等”原则。如中方进一步做出负面反应，美方也会做出相应反应，所有选项都在桌子上。中方是否已做好事件进一步升级的准备？你有何评论？

答：美方言必称对等，我可以告诉你几个事实：

第一，中国从未对美国媒体在华机构和人员数量做出过限制，美国媒体来华人员数量是美国媒体自己的选择，不是中国限制的结果。而据我了解，2018年至今，美方已通过拒签、拖延签证等手段限制中方记者正常赴美。2018年以来已经有至少21人被拒签。此次美方一错再错，以所谓限制人数为名，实际上“驱逐”中国驻美媒体60名员工，这对等吗？

第二，中国媒体驻美机构只有9家，而美国媒体在中国却有29家。这对等吗？

第三，关于记者签证政策和签证费，美国驻华记者在签证有效期内可以多次往返中国，而美方特别针对中国驻美记者采取歧视性措施，只颁发一次入境签证，这意味着中国记者任期内短期回国甚至包括探亲，也必须重新申请签证，并且每次签证费高达354美元，是中方收取费用的两倍多。这对等吗？

第四，美方对中方搞“对等”，也对其他国家驻美媒体搞“对等”吗？

美方张口闭口说对等，实质上是对中国媒体的偏见、歧视和排斥。是美方先破坏了游戏规则，中方只好奉陪。

(责编：崔越、刘洁妍)