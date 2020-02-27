【网连世界】40国感染新冠病毒 全球疫情防控合作刻不容缓

【编者按】韩国确诊病例破千、伊朗成为中东疫情暴发中心、意大利确诊数字还在惊人骤增、“东京奥运会可能会取消”等话题在社交媒体上引发热议……，种种迹象表明新冠病毒疫情在多国存在蔓延趋势，全球防疫形势不容乐观。

瑞士当地时间2月26日，世卫组织总干事谭德塞表示，25日中国境外新增新冠肺炎病例首次超过中国境内。综合媒体报道，截至27日零点，全球（除中国外）共39国出现确诊病例，其中韩国、意大利和伊朗的疫情尤其令人担心。

新冠肺炎疫情是人类面对的共同挑战，需要国际社会携手应对。中国外交部发言人赵立坚表示，面对公共卫生危机，各国应当团结合作，共克时艰。中方将毫不松懈地统筹做好下阶段疫情防控，积极加强国际和地区合作，与世界卫生组织保持良好沟通协调，同有关国家分享防控经验，向出现疫情扩散的国家和地区提供力所能及的帮助，携手应对疫情，践行构建人类命运共同体理念。

意大利疫情吃紧 考验欧盟协调力

叶 琦

在意大利，数据还在惊人骤增——

截至意大利时间2月25日21时，意大利累计有323人确认感染新冠病毒，其中11人死亡。这是亚洲以外疫情最严重的地区，意大利北部的伦巴第大区俨然成了欧洲的疫情中心。

这个在2月21日之前仅有3例新冠肺炎确诊病例的国家，短短几天内疫情的蔓延让人瞠目结舌。亡羊补牢，值得庆幸的是，疫情暴发的第一时间，意大利政府便正式封锁10余个疫情感染严重的市镇，暂停交通线路，停产停班停课，对于不遵守疫区封锁管制者，将根据法律处以罚款及最高3个月的监禁。

疫情升温之下，意甲赛事延期，威尼斯狂欢节在现代史上首次叫停，850家电影院关闭，展馆、博物馆、剧院、影院全部关闭，酒吧和迪斯科舞厅等也悉数关门或实施宵禁。疫情之下，意大利政府行动迅速，多地公共活动几近归零。

早在1月31日，意大利总理孔特就宣布意大利举国进入为期六个月的“紧急状态”，关停往返中国航班、取消所有中国公民签证。然而，在宣布进入紧急状态一个月以来，意大利民众对于早期出现的几例确诊病例不以为然。在疫情大暴发的今天，走在罗马街头，几乎看不到佩戴口罩的民众，人们照常聚会、社交、四处奔走，酒吧、餐馆依旧人满为患。

随着确诊数字不断告急，意大利从北到南，民众也慢慢陷入恐慌。包括口罩、消毒液等医疗物资及生活必需品日趋紧俏。在部分地区的超市里用于消毒杀菌的酒精和消毒液早已销售一空，蔬菜肉类蛋奶等食物也出现了“哄抢”现象。

关于疫情的报道，已经占据意大利大部分主流媒体的主要篇幅、版面和时段。无疑，战“疫”将成为意大利接下来很长一段时间政府和民众主要的工作和生活。

唇亡齿寒，疫情吃紧的意大利已然成为欧洲内部的一颗定时炸弹，可能令全欧洲陷入困境，与意大利接壤的法国、瑞士、奥地利、斯洛文尼亚和克罗地亚等邻国忐忑不安。意大利孔特表示，目前没有必要中止申根条约，没有必要关闭国界以防控疫情，并提醒民众不要过于恐慌。

美国《纽约时报》分析，看不见的境外病毒悄悄穿越欧洲边界，无疑给歧见已深的欧盟成员带来新的潜在问题。如果疫情扩散，将严重考验欧洲大部分国家边界开放的基本原则，也考验虽有口碑但问题频现的欧洲公共卫生系统，尤其是一些正厉行节省的国家。

(责编：于洋、刘洁妍)