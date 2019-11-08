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【网连世界】多国向电子烟说“不”

2019年11月08日08:09  来源：人民网-国际频道
 

【编者按】中国国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局11月1日发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》，要求不得向未成年人销售电子烟、不得通过互联网销售电子烟、不得通过互联网发布电子烟广告。

作为传统烟草制品的替补品，电子烟本身存在较大的健康和安全风险，尤其对未成年人损害更加严重。美国疾病控制与预防中心（CDC）对于电子烟的评估是“不要使用”。目前，全球多国全面禁止或严格限制电子烟销售。本期网连世界带你看看全球如何阻击电子烟。

（东方IC版权图片，请勿转载。）

韩国：政府建议停吸液态电子烟 大部分商店已停售

夏雪、实习生刘茜

据美国疾病控制和预防中心数据，截至10月29日，已接到1888起因使用液态电子烟而导致肺部损伤的病例，导致至少39人死亡。就在今年10月，韩国也发生一例疑似因使用电子烟而引起肺部疾病的病例，引发全社会对电子烟危害的忧虑。

韩国疾病管理本部发布的调查数据显示，2018年吸烟者占总人口的22.4%，较二十年前下降了12.7个百分点。虽然吸烟率有所下降，但近几年电子烟的使用率却大幅上升，从2013年的1.1%上升至4.3%，增加了近三倍。与此同时，截至今年6月，电子烟占韩国烟草市场销售额的13％。韩国媒体认为，电子烟使用率上升是因为民众缺乏对电子烟危害的认识。

电子烟导致的健康问题频发后，韩国保健福祉部长官朴凌厚10月23日表示，在有关液态电子烟危害的检测结果出炉前，政府强烈建议公众停止使用此类电子烟，特别是青少年应当立即停止使用。

为检验液态电子烟的危害性，韩国政府已成立专门调查小组，确认重症肺损伤患者中是否还存在其他疑似病例，对液态电子烟有害成分分析的结果将于明年上半年公布。

据悉，此次停止吸电子烟的建议措施并无强制力，只能靠烟民自觉落实。对此，韩国福祉部计划修改《国民健康增进法》，以保障在电子烟对公共保健造成负面影响时，有关部门及时采取没收和禁售等措施。

在保健福祉部建议停止使用液态电子烟后，韩国最大连锁便利店GS25宣布10月24起，停止销售调味液态电子烟。相比普通液态电子烟，调味液态电子烟味道丰富，更吸引青少年。此次停售的电子烟包括美国电子烟品牌JUUL的三种产品以及韩国烟草品牌KT&G的一种电子烟产品。

据悉，GS25是韩国首个宣布停止销售调味液态电子烟的连锁便利店。此后，韩国其他连锁便利店及大型商场、免税店也陆续停止了液态电子烟的销售。

韩国政府建议停止使用液态电子烟后，不少民众出于对电子烟危害的恐惧，纷纷停止了使用。去年开始尝试使用电子烟的朴先生告诉记者，“我和身边的朋友都以为电子烟比较健康，所以这次看见政府发的公告后吓了一跳。希望政府的相关调查结果能够早日公布于众，让更多的人正确认识电子烟。”

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(责编：贾文婷、刘洁妍)
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