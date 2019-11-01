【网连世界】手机进校园 国外管不管？

【编者按】如何管控学生携带手机进校园，是全球学校面临的共同课题。有研究指出，在使用手机禁令的学校中，学生的考试成绩更好，尤其是对那些成绩欠佳的学生受益更多。法国率先立法，禁止幼儿园、小学和初中学生在校园内使用手机。多国教师及家长也呼吁严格管控或者彻底禁止学生在校园内使用手机，但也有不少人对手机进课堂持积极态度。本期网连世界带你看看中小学生在校园使用手机，国外怎么管。

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德国：三分之二以上的青少年不能在课堂上使用手机

张悦、栾欣燕（实习生）

很长时间以来，手机该不该被带进学校在德国一直是备受争议的话题。大部分学校对于在课堂内引入这项“现代科技成果”还是持敬而远之的态度，不同的州对电子产品进校园的规定也各不相同。

巴伐利亚州是目前德国唯一一个通过立法的形式禁止在课堂上使用手机、电脑和相机的联邦州。自2006年起，该州在《教育与课程法》第56条中做出规定：“在学校建筑物内及其他校内场所不得使用手机以及其他与课堂教学无关的电子设备，但教师为进行教学活动或在课堂外进行监督活动而使用电子设备的情形除外。”德国信息技术、电信和新媒体协会的数据显示，德国三分之二以上的青少年是不能在课堂上使用手机的。然而，在10到11岁的德国学生中，拥有手机的人占比约为三分之二，这一比例在16到18岁间的青少年中则高达94%，未来这一数字很可能还会增长。因而“手机该不该进课堂”以及该如何进行规范的问题也越发具有现实意义。

德国教师协会主席约瑟夫·克劳斯认为，使用手机这样的数字化媒体教学方式会让学习变得碎片化，而教育需要专注、毅力、耐心和系统性、整体性。此外，反对者们也认为手机在课堂中的使用会影响学生和老师之间的互动交流，因为所有人都只盯着自己的屏幕。同时，由于手机可以轻而易举地搜索出答案，学生们也越来越不喜欢自己动脑独立思考了。反对者们还认为潜在的社会问题也应该得到重视，比如学生之间会对手机的品牌进行攀比，而难以承受这种经济负担的学生还可能会受到歧视。当学生们可以自由地使用手机不再受限制的时候，老师和家长们就得准备好应对随之而来的“网瘾”问题了。

与此同时，也有不少人对手机进课堂持积极态度。德国联邦教育局局长约翰娜·万卡表示，数字化科技不仅影响着人们的日常生活，在教育领域也拥有无限前景。比如，它可以更好地适应每个个体的需求和特长。万卡还计划至2021年在数字化教学领域投资50亿欧元。对于为什么要支持手机进校园，专家学者也给出了很多解释。比如：禁用手机反而会使手机对学生更有诱惑力，倒不如公开、正确地使用；使用手机比在课堂上安置电脑便利很多；手机这类电子科技的应用颠覆了传统的授课模式，使教学变得更加丰富多元等。

但一项针对家长的问卷调查却显示，大部分的家长还是希望孩子们在课堂上能把手机关掉，放进书包里。76%的家长支持学校的手机禁令，这一数字在小学生家长群体间更是高达82%。从整体来看，更多的学校、老师和家长还是倾向于严格管控甚至禁止学生在校园内使用手机。

(责编：贾文婷、刘洁妍)