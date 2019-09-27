2023年哈萨克斯坦将接待游客550万人

阿尔巴乌津岩画

2013年9月，中国国家主席习近平在哈萨克斯坦首都纳扎尔巴耶夫大学发表演讲时首次提出“一带一路”倡议，标志着跨境基础设施合作项目进入新阶段，为丝绸之路在新千年的复兴注入了强大动力。2014年6月，“丝绸之路”被列入联合国教科文组织世界遗产名录，彰显出“丝绸之路”的生机与活力，以及对全人类的社会、历史、文化意义。

首次被列入联合国教科文组织世界遗产名录的“丝绸之路：长安——天山廊道的路网”长度约5000公里，跨中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国，这条商道活跃至16世纪，连结沿线居民点，发挥着中国、中亚与欧洲文化交流桥梁的作用。当前，联合国教科文组织正邀请各国知名学者就《世界遗产名录中的“丝绸之路”文化遗产》跨境项目开展深入研究，研究对象包括“丝绸之路：长安——天山廊道的路网”哈萨克斯坦境内的8处遗迹，分别位于塔尔加尔、科依雷克、卡拉梅尔根、草原阿克托别、奥尔涅克、库兰、科斯托别、阿克尔塔斯考古遗迹。

如今，各国游客对丝绸之路历史的兴趣日益浓厚，哈萨克斯坦政府顺势而为，积极推出各种旅游产品，从心灵之旅、历史文化之旅，到探险之旅，休闲之旅，不一而足。游客可以选择自驾游、摩托骑行、自行车骑行，探秘古丝路，寻访列入联合国教科文组织世界遗产名录的伊斯兰教圣地霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓和阿克亚塔斯宫殿群（8-12世纪）等名胜。这里还有列入联合国教科文组织世界文化与自然遗产预备名录的中世纪古城奥特拉尔古城，阿尔巴乌津（Arpa-Uzen）岩画。突厥斯坦是世界知名的伊斯兰教圣地，历史悠久的文化名城，是哈萨克斯坦的一张亮丽名片。

哈萨克斯坦重视挖掘西欧-中国西部国际公路运输走廊的辐射作用。根据近期规划，双西公路沿线将建设现代化的住宿、旅游和服务设施。目前正在修建世界一流的休闲度假中心，生态园区和民俗园区，以及各级各类自然保护区和历史文化保护区。

哈萨克斯坦也是钓鱼爱好者的好去处。哈萨克斯坦钓鱼运动联合会大力推广垂钓旅游和水下渔猎游。联合会筹备推出即钓即放型长期钓鱼许可。

哈萨克斯坦森林密布，草原广阔，可以满足各种狩猎需求。现有的狩猎旅游基础设施符合最严格的环保标准，有助于保护原生态自然环境。哈萨克斯坦北部广袤的草原和碧蓝的湖泊被列入世界自然遗产名录。

哈萨克斯坦稳步开拓高端医疗旅游市场。最近几年，首都努尔苏丹等地建成了一批设施先进的高端诊所，广泛吸纳本国和外国知名医护专家。风景如画的阿勒泰地区有现代化的休闲疗养中心，可以提供各种高端的医护服务。此外，哈萨克斯坦还有各类夏季、冬季运动休闲设施。

商务会展旅游也是哈萨克斯坦着力经营的方向。阿斯塔纳国际金融中心2018年7月正式启用，常年举办的各种会展活动和国际会议，也是一年一度的阿斯塔纳国际经济论坛的举办地。阿斯塔纳国际金融中心在全球金融中心指数报告102家上榜机构中位列第51名，高居东欧中亚首位。

到访哈萨克斯坦，努尔苏丹不容错过，这座城市是全球最年轻的首都，哈萨克斯坦主权的象征，全体哈萨克斯坦人的骄傲和哈萨克斯坦独立发展成就的集中体现。在不长的历史时期内，努尔苏丹已经成为具有鲜明建筑风格的现代化都市，重大全球性倡议的发起地，关键国际和平进程磋商的平台，世界宗教对话的平台。

（作者：政治学博士、上合组织前秘书长（2016-2018年）阿利莫夫）

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)