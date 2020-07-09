我驻哈萨克斯坦大使馆提醒在哈中国公民注意防范不明肺炎

人民网努尔苏丹7月9日电（记者 周翰博）9日，中国驻哈萨克斯坦大使馆在其官方网站发布消息，提醒在哈中国公民注意防范不明肺炎。消息全文如下：

根据哈萨克斯坦媒体报道，6月中旬以来阿特劳州、阿克纠宾州和奇姆肯特市肺炎发病率较同期显著升高。截至目前，三地已有近500人感染，30余人病危。今年上半年，哈肺炎共导致1772人死亡，仅6月就有628人死亡，其中也包括中国公民。该病致死率远高于新冠肺炎。哈卫生部等机构正对该肺炎病毒进行对比研究，尚未予以明确定性。中国驻哈使馆提醒在哈中国公民注意上述情况，切实提高防范意识，降低感染风险。

一、密切关注哈政府和中国驻哈使领馆发布的信息，不造谣、不信谣、不传谣。

二、做好防范措施，尽量减少外出活动，避免到人员密集的公共场所。注意个人防护和手卫生，保持良好卫生和健康习惯，外出佩戴口罩，勤洗手，勤消毒，勤通风。

三、若出现可疑症状，应主动及时就医。就诊时应告知医生旅行居住史及接触人员，积极配合开展相关调查。

哈萨克斯坦急救电话：103。

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308，+86-10-59913991。

驻哈萨克斯坦大使馆领事保护与协助电话：+77017470186。

驻阿拉木图总领馆领事保护与协助电话：+77272912018。

(责编：张信凤、杨牧)