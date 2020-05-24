哈萨克斯坦阿布莱汗大学孔子学院携手在哈中企开展网络招聘

人民网努尔苏丹5月23日电（记者 周翰博）为降低新冠肺炎疫情对大学生实习、就业的影响，日前，由哈萨克斯坦阿布莱汗国际关系与外国语大学孔子学院和该校东方学系共同发起的汉语学生专场网络招聘会在哈最大城市阿拉木图成功举行。将近60名来自孔子学院的学员和东方学系中文专业的大学生参加了本次招聘会。

阿布莱汗国际关系与外国语大学孔子学院中方院长代远鸿表示，在哈萨克斯坦抗击新冠肺炎疫情的特殊时刻举办此次网络招聘会，形式特别、意义重大。希望广大学生通过本次招聘活动进一步认识到学习中文的重要性和广阔的就业前景，真正按照企业的需求，学好汉语，了解更多中国文化。祝愿所有的学生都能够为自己的专业知识找到用武之地，在实现人生梦想的同时，成为中哈两国民众增进了解、深化友谊的使者。

据代远鸿介绍，随着中哈两国各领域交流日益密切，哈萨克斯坦对汉语人才的需求也越来越旺盛。具有中文教育背景的大学生就业后的工资待遇普遍较高。不少本地年轻人希望通过学习汉语找到好工作，改变自己的人生。

招聘会期间，学生们就岗位的汉语水平要求、薪资待遇等问题与企业工作人员进行积极互动。哈萨克中国银行、哈萨克斯坦科伦药业等在哈中资企业参加了本次招聘会。据了解，多名学生已通过网络面试，不日将赴企业参加第二轮面试。

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