人民网>>国际

哈萨克斯坦疫情单日数据再创新高 

2020年06月24日14:09  来源：人民网-国际频道
 

人民网努尔苏丹6月24日电（记者 周翰博）根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，23日哈全国新增534例新冠肺炎确诊病例、7例死亡病例和1096例无症状病毒携带者。截至当地时间6月24日10时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到18765例，康复11514例，死亡134例，无症状病毒携带者11721例。

值得注意的是，534例新增确诊病例和1096例无症状病毒携带者，均刷新了6月以来的最高记录。官方统计数据显示，自5月11日解除紧急状态以来，哈萨克斯坦的疫情呈现出加速反弹的趋势。

鉴于国内疫情严峻，哈总统托卡耶夫23日对媒体表示，必须承认，国家紧急状态结束后，人们普遍放松了警惕。部分民众，甚至包括一些国家公职人员认为危机已经过去，不需要继续遵守防疫规定。“遗憾的是，疫情风险依然存在。政府也不得不重启部分强化隔离措施。”

哈萨克斯坦著名医学博士维亚切斯拉夫·洛克申认为，人们忽视卫生防疫要求和社交距离要求，是导致哈国内发病率快速升高的主要原因。“当人们大量涌入餐厅、咖啡厅、公交车的时候，发病率自然会升高。”洛克申提醒公众，哈萨克斯坦现在正在重复几个月以前意大利、西班牙、法国等欧洲国家的经历。“如果患者继续快速增长，我们的医疗卫生系统将难以承受。”

据悉，为防止疫情继续恶化，哈国多地陆续出台强化隔离措施：西哈萨克斯坦州宣布本周末实施强化隔离限行措施；阿克莫拉州决定自24日起对本州首府实施“封城”；阿克纠宾州政府根据州首席卫生医师的建议，决定自25日起关闭所有幼儿园和学龄前教育机构。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved