哈萨克斯坦疫情单日数据再创新高 

人民网努尔苏丹6月24日电（记者 周翰博）根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，23日哈全国新增534例新冠肺炎确诊病例、7例死亡病例和1096例无症状病毒携带者。截至当地时间6月24日10时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到18765例，康复11514例，死亡134例，无症状病毒携带者11721例。

值得注意的是，534例新增确诊病例和1096例无症状病毒携带者，均刷新了6月以来的最高记录。官方统计数据显示，自5月11日解除紧急状态以来，哈萨克斯坦的疫情呈现出加速反弹的趋势。

鉴于国内疫情严峻，哈总统托卡耶夫23日对媒体表示，必须承认，国家紧急状态结束后，人们普遍放松了警惕。部分民众，甚至包括一些国家公职人员认为危机已经过去，不需要继续遵守防疫规定。“遗憾的是，疫情风险依然存在。政府也不得不重启部分强化隔离措施。”

哈萨克斯坦著名医学博士维亚切斯拉夫·洛克申认为，人们忽视卫生防疫要求和社交距离要求，是导致哈国内发病率快速升高的主要原因。“当人们大量涌入餐厅、咖啡厅、公交车的时候，发病率自然会升高。”洛克申提醒公众，哈萨克斯坦现在正在重复几个月以前意大利、西班牙、法国等欧洲国家的经历。“如果患者继续快速增长，我们的医疗卫生系统将难以承受。”

据悉，为防止疫情继续恶化，哈国多地陆续出台强化隔离措施：西哈萨克斯坦州宣布本周末实施强化隔离限行措施；阿克莫拉州决定自24日起对本州首府实施“封城”；阿克纠宾州政府根据州首席卫生医师的建议，决定自25日起关闭所有幼儿园和学龄前教育机构。

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