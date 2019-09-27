丝绸之路黄金旅游走廊

拉希德·阿利莫夫

2019年9月9日至11日第八届欧亚经济论坛在西安成功举行，本次论坛参会国家数量多，人员层次高，成果丰硕。在欧亚经济论坛上，丝绸之路黄金旅游走廊主题论坛以其跨国性和投资规模令人瞩目。论坛推出开发丝绸之路黄金旅游走廊的全新文旅品牌——丝路驿站（Silkportel），打造从中国西安经中亚到欧洲罗马的旅游线路，旨在增进“一带一路”沿线国家的友好交往和人文合作。

根据规划，丝路驿站体系将为沿线国家建造100个驿站，西安与布哈拉、撒马尔罕、塔什干、希瓦等4座乌兹别克斯坦文化名城进入首批建设名单。丝路驿站首批合作城市启动仪式上，5城代表在各国友人、政府要员和媒体的见证下点亮了项目地图上标志5个城市的红星。按照项目建设计划，吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦的著名旅游城市很快也将亮起丝路驿站合作城市的熠熠星光。

中亚是丝路驿站项目实至名归的核心地区。历史上，丝绸之路穿过这片古老的土地，见证了中国与中亚各民族的商贸往来，友好关系与跨文明对话。过去20多年来，中国与中亚的友好关系提升至面向未来、战略合作的新高度。中国与中亚国家都是上海合作组织大家庭的成员，致力于发展旅游合作，共同实施《上海合作组织成员国旅游合作发展纲要》和《2019-2020年落实〈上海合作组织成员国旅游合作发展纲要〉联合行动计划》，与世界旅游联盟建立了密切的合作关系。

中国与中亚的历史文化渊源，经济贸易往来，畅达的陆路、航空交通网络是大力发展旅游合作的保障，共建“一带一路”为深化旅游合作开辟了更为广阔的空间。旅游产业和相关产业快速发展，推出各种跨国旅游线路，创造新的就业岗位，持续提升游客安全体验，提高沿线国家人民生活水平。丝路驿站文旅品牌就是一个有代表性的项目。

中亚五国旅游资源丰富，各具优势、特色和魅力。五国从各自的民族特色出发，细致、深入、全面地挖掘旅游潜力，不断改善旅游业发展环境。同时，五国又像一串美丽的项链，每个国家都如同稀有的宝石，发出无与伦比的光芒，折射出变化多端的层次。漫步中亚犹如徜徉在古丝绸之路，并见证丝绸之路在当代的复兴。

（拉希德·阿利莫夫 作者系上海合作组织前秘书长（2016-1018）、政治学博士）

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