乌兹别克斯坦依托旅游促发展

撒马尔罕古城

根据《乌兹别克斯坦2019-2025年旅游业发展纲要》，2025年该国接待入境旅客人数将翻一番，达到1200万人次。乌兹别克斯坦国家旅游委员会为此设立了旅游发展专项基金。据预测，5年后旅游行业收入在国内生产总值中的比重将提升至5%，旅游业收入将超过22亿美元，旅行社数量翻一番。

根据顶层设计，乌兹别克斯坦旅游业应当成为国家经济发展的火车头，带动周边产业的发展。为此，乌兹别克斯坦积极借鉴外国经验，对标国际行业规范，不断完善旅游和交通基础设施，持续提升服务水平，致力于将乌兹别克斯坦打造为“旅游天堂”和最具旅游吸引力的国家。

乌兹别克斯坦境内有五处文物古迹列入联合国教科文组织世界文化遗产名录，包括举世闻名的“世界文化的十字路口”撒马尔罕、布哈拉老城、沙赫里萨布兹老城，还有30多处列入联合国教科文组织世界文化与自然遗产预备名录的名胜，都与古丝绸之路颇有渊源。

乌兹别克斯坦是率先对外国游客实施简化签证手续的中亚国家，免签国家名单经多次更新后已达到85个。此外，过境游客享受5天免签入境的待遇，两次、多次电子签证发放对象国的范围也在持续扩大。自2020年1月1日起，包括香港特别行政区在内的中国游客可通过该国国际机场免签进入乌兹别克斯坦，境内停留不超过7天。

丰富签证种类旨在促进旅游产品多元化。除现有的教育旅游、生态旅游外，乌兹别克斯坦近年来依托本国的伊斯兰教文化中心，大力推广特色文旅，下文简单介绍几处最著名的景点。

哈斯特·伊玛目建筑群是塔什干市重要的伊斯兰教文化中心，坐落在塔什干首任伊玛目阿布·巴克拉·穆哈马德·卡法里·沙什的陵墓旁边。建筑群中有丰富的藏书，包括穆斯林世界最神圣的经文手稿——第三任哈里发奥斯曼整理的《古兰经》。撒马尔罕也有许多著名的宗教建筑，如比比哈内姆清真寺、沙赫静达陵墓建筑群、伊玛目·阿尔·布哈里陵墓、夏伊·辛达陵墓群和鲁哈巴德陵墓三座宗教圣地。

乌兹别克斯坦古城布哈拉享有“知识圣殿”“幸福圣城”的美誉，不同时期各种风格的伊斯兰建筑保存至今，例如Bolo-Hauz 清真寺，Maghoki-Attar清真寺，宏伟的萨曼王朝陵墓群，中亚伊斯兰教重镇卡梁建筑群和科什清真寺，中亚最著名的苏菲律令的创始人巴霍迪·纳斯巴尼的出生地和墓地建筑群。

希瓦是丝绸之路上一颗耀眼的明珠，伊钦卡拉历史建筑群是中亚保存最完整的古城，从中世纪以来就是前往伊朗的驼队进入沙漠之前驻足休息的最后一个驿站。

乌兹别克斯坦高度重视旅游品牌建设，积极宣传本国历史文化名胜。从2020年起，乌兹别克斯坦政府将专项资助外国制片机构来乌拍摄宣传该国旅游吸引力的影片和视频产品，承担其20%的费用，资助上限30万美元。旅游发展专项基金支持拍摄以乌兹别克斯坦历史人物和英雄人物为主题的艺术片和纪录片，承担其30%的拍摄费 ，资助上限33万美元。

上述政策投入取得了显著成效，乌兹别克斯坦旅游品牌的国际影响力持续提升，在中国、韩国等国家旅游市场上的份额日益扩大。乌兹别克斯坦政府还通过决议，扶持旅游领域的创新企业和商业项目。

乌兹别克斯坦政府还出台一揽子措施，大力引入知名国际连锁酒店品牌，新建高端酒店，对投资建酒店的外国企业给予资金支持。热爱乌兹别克风俗传统的文化沉浸游的爱好者可以选择旅游主管部门认证登记的民宿。

乌兹别克斯坦重视导游、酒店管理人员等旅游专业人才的培养。近年来，撒马尔罕丝绸之路国际旅游大学、塔什干旅游学院相继建校，同时积极推动与国外高校旅游类系所合作办学，支持本国外国语大学在各地开设分校。乌兹别克斯坦还引入了世界旅游组织的旅游教育质量认证体系TedQual (Tourism Education Quality)。

为吸引更多游客，乌兹别克斯坦政府邀请专家起草了《中亚国家交通发展构想》，旨在丰富中亚的航空、铁路、公路交通线路，改善不同交通方式之间换乘对接的便捷度。具体举措包括“亚洲版申根签证”——丝路签证，首批加入丝路签证体系的国家还有哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和阿塞拜疆。2019年1月1日起，乌兹别克斯坦布哈拉、努库斯、卡什、铁尔梅兹国际机场正式启用了“天空”快速入境通道。2020年1月1日起，乌兹别克斯坦政府将为经营乌兹别克斯坦方向包机的旅行社和航空公司提供资金返还的优惠。

乌兹别克斯坦政府简化签证程序，发展公路铁路交通，增加航空运量，改善基础设施，提升酒店行业水平的举措已经为该国旅游业的发展注入了更大动力。

（作者：政治学博士、上合组织前秘书长（2016-2018年）阿利莫夫）

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)